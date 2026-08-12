Nuevo paro universitario: gremios exigen recomposición salarial y más fondos para las casas de estudio

Será por 24 horas y se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo. Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y el envío de fondos para los hospitales universitarios.

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles 12 de agosto un paro de 24 horas en todo el país , en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y el giro de los recursos comprometidos para los hospitales universitarios. La medida se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo y afectará el dictado de clases y las actividades administrativas en las universidades públicas.

Además del cese de actividades, las organizaciones realizarán distintas acciones de protesta y visibilización. En la Ciudad de Buenos Aires convocaron a una concentración para las 16 en el Obelisco bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro” , que también incluirá reclamos vinculados con la situación del sistema científico y tecnológico y los despidos registrados en el sector.

La jornada fue convocada por las federaciones que representan a los trabajadores de las universidades nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) dispuso un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que las organizaciones docentes anunciaron huelgas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.

Las organizaciones sindicales sostienen que el Gobierno mantiene distintos incumplimientos relacionados con el financiamiento del sistema universitario. Uno de los principales reclamos apunta a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por el Congreso hace casi 300 días y que, según denuncian, todavía no fue ejecutada en su totalidad pese a las presentaciones realizadas ante la Justicia.

También exigen el cumplimiento de una medida cautelar que ordenó actualizar los salarios de docentes y no docentes tomando como referencia los valores de noviembre de 2023. La resolución quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el Ejecutivo y, según las estimaciones sindicales, todavía resta una recomposición cercana al 30% para compensar la pérdida salarial acumulada por los trabajadores del sector.

El tercer punto del reclamo está relacionado con los fondos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios. Los gremios denuncian que todavía no se giró una partida extraordinaria de $50.000 millones, que incluye recursos para establecimientos como el Hospital de Clínicas, y también cuestionan la falta de ejecución de partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades y al sistema de becas estudiantiles.

Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La respuesta del Gobierno al paro universitario

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos de los gremios y calificó la medida de fuerza como “prematura” e “injustificada”. Desde la cartera aseguraron que no existe un incumplimiento por parte del Ejecutivo, señalaron que fueron transferidos los fondos presupuestarios correspondientes y remarcaron que los trabajadores ya comenzaron a percibir los incrementos acordados en la última negociación salarial.

El Gobierno recordó que el acta firmada el 10 de junio estableció una suba acumulada del 24,33%, dividida en un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre. También sostuvo que la negociación permanece abierta debido a que se acordó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para volver a discutir la situación salarial.

Los gremios cuestionaron esa interpretación al considerar que los aumentos otorgados no alcanzan para cumplir con la recomposición dispuesta por la Justicia ni para recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Además, insistieron en que el conflicto no se limita a los salarios, sino que también incluye la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y el financiamiento de las universidades y sus hospitales.

Cómo continuará el plan de lucha

El paro de este miércoles será el comienzo de una nueva etapa del plan de lucha universitario. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a otro paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto y anunció que entre el 18 y el 21 instalará las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno y en distintos puntos del país.

Por su parte, CONADU Histórica resolvió realizar un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto y planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria. La FATUN también programó para el miércoles 19 abrazos simbólicos en las universidades nacionales y una movilización al Palacio Pizzurno en la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones advirtieron que profundizarán el plan de lucha si no obtienen respuestas del Ejecutivo y reclamaron una solución que permita normalizar las actividades en las aulas, los laboratorios y los hospitales universitarios.