El Gobierno acelera la reforma del BCRA y busca cerrar el dictamen con respaldo de dialoguistas

El oficialismo convocó a cinco economistas de perfil liberal para defender el proyecto ante Diputados y busca avanzar con el dictamen. La iniciativa apunta a reforzar la autonomía del BCRA, limitar la asistencia al Tesoro y consolidar el programa monetario de Javier Milei.

Un plenario de comisiones debatirá la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con presencia de economistas.

El oficialismo buscará este miércoles darle un nuevo impulso a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la Cámara de Diputados , con la expectativa de avanzar hacia la firma del dictamen y dejar encaminado el tratamiento del proyecto en el recinto. Para reforzar la defensa de la iniciativa, La Libertad Avanza convocó a cinco economistas de perfil liberal y ortodoxo que expondrán ante las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

La jornada comenzará a las 15 en el Anexo C de la Cámara baja y contará con las exposiciones de Miguel Boggiano , Héctor Rubini , Ramiro Castiñeira , Aldo Abram y Claudio Zuchovicki . La convocatoria forma parte de la estrategia del oficialismo para sumar argumentos técnicos a una reforma que el presidente Javier Milei considera central para consolidar su programa económico.

El proyecto establece como objetivo principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda y avanza sobre una de las principales banderas de la gestión libertaria, la prohibición de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del sector público.

La iniciativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro , restringe los préstamos a las provincias y establece límites sobre la utilización de instrumentos como las letras intransferibles. También propone que las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro se realicen únicamente sobre ganancias efectivamente obtenidas por la entidad.

Otro de los capítulos relevantes apunta a reforzar la autonomía del organismo. El proyecto establece mayores requisitos para la remoción del presidente y de los directores del Banco Central y plantea que, para concretar una salida, sea necesaria la aprobación de las dos cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios.

La reforma también busca reducir la injerencia del Ministerio de Economía en el funcionamiento cotidiano de la entidad. En ese sentido, elimina la posibilidad de que un representante de la cartera económica participe con voz, aunque sin voto, en las reuniones del directorio.

El Gobierno llega a esta instancia después de haber iniciado una ronda de negociaciones con los bloques que suelen acompañar sus principales iniciativas. La semana pasada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, defendieron el proyecto ante los legisladores y explicaron sus principales lineamientos.

El Gobierno acelera el Súper RIGI en el Senado y busca aprobarlo antes de fin de agosto

El Gobierno buscará avanzar durante agosto con una de sus principales apuestas para atraer inversiones de gran escala. El Senado comenzará este miércoles el debate del proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, con la mira puesta en obtener dictamen en las próximas semanas y llevar la iniciativa al recinto antes de que termine el mes.

El tratamiento comenzará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General. La primera jornada estará dedicada a las exposiciones de funcionarios del Ministerio de Economía, en el marco de un cronograma de tres reuniones informativas diseñado por el oficialismo para explicar los alcances del proyecto y avanzar en la discusión con los senadores.

La estrategia de La Libertad Avanza contempla utilizar esas semanas de debate para terminar de cerrar acuerdos con los bloques aliados. El oficialismo apunta especialmente a conseguir el acompañamiento del PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales, con el objetivo de reunir los votos necesarios para convertir el régimen en ley durante agosto.