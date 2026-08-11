El Coro Nacional de Niños fue a cantar a Diputados y pidió que reviertan su disolución

Los integrantes del organismo realizaron una presentación musical ante la Comisión de Cultura. Al finalizar, el padre de uno de los adolescentes increpó a legisladores de La Libertad Avanza por conversar durante la interpretación.

El Coro Nacional de Niños se presentó ante la Comisión de Cultura de Diputados.

Los integrantes del Coro Nacional de Niños llevaron su música este martes a la Cámara de Diputados , donde participaron de una reunión informativa convocada para analizar las consecuencias de su disolución. Durante el encuentro, interpretaron una canción y reclamaron que se revierta la decisión adoptada por el Gobierno.

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La presentación tuvo lugar ante la Comisión de Cultura , encabezada por la diputada de Unión por la Patria (UP) Lorena Pokoik , que recibió a representantes de diferentes sectores para debatir las implicancias del Decreto 687/2026 .

La norma, publicada el pasado 30 de julio, eliminó al Coro Nacional de Niños de la estructura estatal e instruyó a la Secretaría de Cultura a crear un nuevo programa de formación artística destinado a niños y adolescentes.

Frente a los diputados, el conjunto dirigido por María Isabel Sanz realizó una interpretación musical. Una vez terminada la actuación, el padre de uno de los jóvenes cuestionó a representantes de La Libertad Avanza (LLA) , a quienes acusó de haber conversado mientras cantaban los chicos.

“Quince años tiene mi hijo. Merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando” , expresó el hombre desde el público.

Luego, reveló que había acompañado electoralmente al oficialismo y manifestó su arrepentimiento. “Yo los voté y me arrepiento. Esto no va a quedar así. No le pueden faltar el respeto. Criaturas son. ¡No tienen vergüenza!”, exclamó.

Ante el reclamo de un legislador para que se restableciera el orden, Pokoik defendió la reacción del padre. “Entiendo la indignación de un padre cuando sus niños menores están cantando con lágrimas en los ojos y un conjunto de diputados les da la espalda”, sostuvo.

La titular de la comisión también señaló que existen iniciativas presentadas por distintos bloques para dejar sin efecto el decreto que dispuso la disolución del organismo.

El reclamo de los integrantes del Coro Nacional de Niños

Antes de la presentación musical, Fátima Crespo tomó la palabra en representación del conjunto y relató cómo recibieron la noticia del cierre. Según explicó, las actividades ya habían sido interrumpidas antes de que la medida quedara formalizada.

“El 30 de julio recibimos la lamentable noticia de que el coro cerraba oficialmente. Antes de eso, nuestra actividad ya había sido suspendida abruptamente, dejando ensayos, conciertos y giras”, contó.

El Gobierno aclaró que la eliminación del Coro Nacional de Niños no implica abandonar las políticas de promoción y formación artística infantil y juvenil.

La joven señaló que la decisión provocó “miedo, tristeza e incertidumbre” entre los integrantes y lamentó que el espacio desapareciera sin que recibieran explicaciones claras.

“Muchos de nosotros sentimos un vacío muy grande cuando entendimos que ese lugar que era parte de nuestra rutina y de nuestra identidad podía desaparecer”, expresó. Además, advirtió que existe el temor de que se pierda “todo el esfuerzo de tantos años”.

Crespo aclaró que el pedido no apunta a conservar un privilegio, sino a sostener una actividad que marcó la vida de generaciones de niños y adolescentes.

“Ojalá puedan escucharnos no solo como integrantes de un coro, sino como niños y jóvenes que encontraron en la música un lugar para crecer, soñar, hacer amigos, sentirse acompañados y construir su futuro”, concluyó.