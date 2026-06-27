Javier Milei regresó al país y recibe a Manuel Adorni en Olivos para definir su continuidad

El Presidente aterrizó este sábado a las 6 de la mañana y se trasladó a la residencia presidencial, donde mantendrá una reunión clave con el jefe de Gabinete. En Casa Rosada dan por descontado que del encuentro surgirá una definición sobre la continuidad del funcionario, golpeado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei aterrizó a las seis de la mañana en Buenos Aires después de su gira por España. Sin actividad pública prevista, el Presidente se trasladó a la Quinta de Olivos para mantener una reunión decisiva con Manuel Adorni , en la que se defina el futuro del jefe de Gabinete.

El encuentro se produce después de varios meses de respaldo explícito de Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Mile i, al jefe de Gabinete, pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y a la creciente presión de la oposición y de sectores aliados para que abandone el cargo.

La reunión llega apenas horas después de un cambio en el discurso presidencial. Durante una conferencia en Madrid, Milei sostuvo que considera inocente a Adorni, pero por primera vez admitió que lo removerá si la Justicia determina que existieron hechos de corrupción. La frase fue interpretada dentro del oficialismo como la señal de que la continuidad del ministro coordinador deja de estar garantizada.

En Casa Rosada esperan que del encuentro en Olivos salga una definición política. Distintas fuentes oficiales consultadas coincidieron en que la continuidad de Adorni resulta cada vez más difícil de sostener , luego de que las denuncias por inconsistencias patrimoniales pasaran a dominar la agenda pública y condicionaran el funcionamiento del Gobierno.

Mientras tanto, el oficialismo ya trabaja sobre un eventual reemplazo. El nombre de Diego Santilli aparece como el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete si finalmente se concreta la salida de Adorni. El actual ministro del Interior reúne consenso dentro del Gobierno y mantiene una relación política fluida con el Presidente.

La crisis se produce pese a los intentos de la Casa Rosada por contener el impacto político. La designación de Adrián Ravier como vocero presidencial buscó separar la comunicación oficial de la situación judicial de Adorni, aunque esa estrategia no alcanzó para desactivar la presión política.

En el Gobierno admiten que el caso terminó desplazando de la agenda los principales logros económicos que el Ejecutivo pretendía exhibir y que cualquier definición sobre el futuro del jefe de Gabinete ya no puede demorarse mucho más. Todas las miradas, por estas horas, están puestas en Olivos, donde Milei comienza a resolver una decisión que durante meses evitó tomar.