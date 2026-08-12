Marca china inicia la preventa de un sedán híbrido enchufable con hasta 1.600 km de autonomía

El nuevo modelo combina tecnología híbrida, bajo consumo y espacio interior, y se convierte en el primer sedán de la marca en llegar al mercado argentino.

BYD comenzó la preventa en Argentina del SEAL 5 DM-i , un sedán híbrido enchufable que incorpora la tecnología Super Hybrid DM-i y amplía la oferta de vehículos electrificados de la marca en el país.

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El nuevo modelo se destaca principalmente por su autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros bajo ciclo NEDC y un consumo declarado de 3,7 litros cada 100 kilómetros . Con estas cifras, la automotriz lo posiciona como el híbrido enchufable con mayor autonomía del mercado argentino.

La llegada del SEAL 5 DM-i representa además el desembarco de BYD en el segmento de los sedanes en el mercado local, donde hasta ahora la compañía concentraba su oferta en otros formatos de vehículos electrificados.

“ El BYD SEAL 5 DM-i representa una propuesta muy concreta para el mercado argentino: un sedán súper híbrido que combina autonomía extendida, bajo consumo y tecnología aplicada al uso diario ”, señaló Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

El sistema Super Hybrid DM-i combina la propulsión eléctrica con un motor de combustión para ofrecer distintas alternativas de utilización. La configuración permite aprovechar la conducción eléctrica en los trayectos cotidianos y, al mismo tiempo, contar con mayor autonomía para recorridos extensos.

Según los datos informados por la marca, el consumo es de 3,7 l/100 km y la autonomía combinada llega hasta los 1.600 km bajo ciclo NEDC, una característica que apunta especialmente a quienes buscan reducir el consumo de combustible sin resignar la posibilidad de realizar viajes largos.

Según los datos informados por la marca, el consumo es de 3,7 l/100 km y la autonomía combinada llega hasta los 1.600 km bajo ciclo NEDC, una característica que apunta especialmente a quienes buscan reducir el consumo de combustible sin resignar la posibilidad de realizar viajes largos.

En cuanto a sus dimensiones, el sedán mide 4,78 metros de largo, 1,837 metros de ancho y 1,515 metros de alto. El baúl ofrece 522 litros de capacidad, que puede ampliarse hasta 1.295 litros con los asientos traseros rebatidos.

El equipamiento también contempla la BYD App, una aplicación que permite consultar desde el teléfono información relacionada con el vehículo, como el nivel de combustible, su ubicación y diferentes datos sobre su estado.

Cómo reservar el nuevo BYD

La preventa del SEAL 5 DM-i ya comenzó en Argentina. Para reservar una unidad, la compañía estableció un anticipo de US$500 o su equivalente en pesos.

El modelo se incorporará a la oferta local de BYD junto con los vehículos eléctricos e híbridos enchufables que la marca ya comercializa en el país.

Con este lanzamiento, BYD amplía su presencia en el mercado argentino y lleva su tecnología Super Hybrid DM-i a un nuevo segmento, con una propuesta que combina autonomía extendida, eficiencia y espacio interior.