Donald Trump despidió a su nueva vocera Katie Zacharia a solo cinco días de asumir

La decisión se conoció tras un debut conflictivo de la funcionaria al frente de la prensa de la Casa Blanca.

Donald Trump despidió a Katie Zacharia, su nueva secretaria de prensa, apenas cinco días después de que asumiera el cargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , despidió este viernes a Katie Zacharia, su secretaria de prensa, apenas cinco días después de que asumiera el cargo . La decisión llegó tras una primera conferencia de prensa cuestionada y las críticas por sus antecedentes profesionales . Antes de apartarla, el mandatario le había sugerido que “reconsiderar” su continuidad en el puesto.

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En medio de la polémica, Zacharia reconoció que se graduó en Derecho, pero que no aprobó el examen necesario para ejercer como abogada en Estados Unidos . La funcionaria defendió la manera en que se presentó públicamente y negó haber intentado engañar sobre sus credenciales.

Zacharia estudió en la Universidad Pepperdine y se graduó en 2011. Sin embargo, no obtuvo la habilitación para ejercer en California. Según explicó, rindió el examen cuando estaba por casarse y mudarse a China junto a su marido, que trabajaba en el sector financiero. En ese momento, afirmó, estaba concentrada en esos cambios personales y no consideró prioritario conseguir la matrícula.

La salida de Zacharia se produjo después de su debut ante los periodistas, que duró menos de 15 minutos y en el que respondió preguntas de solo tres cronistas. La funcionaria explicó que había tenido poco tiempo para prepararse.

Según relató, recibió los primeros materiales el lunes por la noche y terminó de organizarlos el martes por la mañana, poco antes de presentarse ante la prensa. “Nunca había recibido una sesión informativa completa antes de salir, así que salí e hice la sesión informativa”, señaló.

Más tarde, reconoció que podría haber optado por una presentación breve y haber dejado las preguntas para otra oportunidad.

Las declaraciones de Zacharia sobre China

Zacharia también quedó envuelta en otra controversia por sus comentarios sobre China. Durante una entrevista, cuestionó que el país asiático pudiera superar a Estados Unidos y recordó su experiencia allí. “Si ni siquiera tienen baños adecuados”, afirmó.

Las declaraciones provocaron una respuesta de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, quien la invitó a visitar nuevamente el país.

Antes de llegar a la Casa Blanca, Zacharia trabajaba en comunicación para la empresa que administra Truth Social, la red social de Trump. El mandatario le ofreció el cargo el 7 de octubre y, al día siguiente, ella viajó desde California a Washington.

Sin embargo, su paso por la oficina fue breve. Este viernes, Trump decidió apartarla, luego de que su debut generara críticas y surgieran preguntas sobre sus credenciales profesionales. La noticia del despido fue difundida inicialmente por The New York Times, que citó a personas al tanto de la decisión.