El mandatario apuntó contra una imagen que circuló en redes donde el republicano llamó a Putin "amigo". Además, criticó que Washington se centre en enviar ayuda a Medio Oriente.

Más recientemente, Trump y Zelenski se enfrentaron luego de que el republicano culpara a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los altos costos de la energía.

El primer ministro de Ucrania Volodimir Zelenski criticó la amistad del presidente de EEUU Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin . En una reciente entrevista, describió esa relación como extraña y que equivaldría a tener una amistad con Adolf Hitler, luego de que el republicano compartiera una imagen con el líder del Kremlin que tituló con la frase "Mi amigo" .

Zelenski fue contundente sobre que el republicano llamara a Putin "amigo" y expresó: " Por supuesto que la decisión corresponde al Presidente de los EEUU , pero... es extraño. (Putin) Es un agresor y un asesino, no puede ser un amigo", sostuvo en una entrevista a la BBC.

En ese sentido, agregó: " Es lo mismo que cuando alguien decía de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que era un buen amigo. No, no era un amigo" .

La referencia del ucraniano remite a un posteo de Trump en su cuenta de Truth Social hace poco menos de una semana, donde compartió una imagen suya en confianza con Putin y con la leyenda "My friend" (mi amigo, en inglés), donde se los vio agarrándose de la mano con confianza y sonriendo.

"Es lo mismo que cuando alguien decía de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que era un buen amigo. No, no era un amigo", sentenció Zelenski. Truth Social

"Es una lástima que se hayan centrado en Medio Oriente y que les presten más ayuda... Es una pena. Tenemos muchas preguntas al respecto", aseguró a la BBC y agregó que "el déficit que suponen estos misiles son vidas humanas". También confirmó que el sistema estadounidense de comunicaciones por satélite Starlink, y su versión militar, Starshield, seguían estando restringidos en las zonas ocupadas de Ucrania.

La relación de Trump con Zelenski lleva un tiempo de tensión y más recientemente ambos se enfrentaron luego de que el republicano culpara a los ataques ucranianos contra refinerías rusas de los altos costos de la energía. En ese sentido, amenazó con cortar el apoyo de inteligencia, mientras el ucraniano expresó que la postura de Washington está alentando a Rusia a continuar los ataques contra Ucrania.

Crece la tensión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski por los ataques a la infraestructura energética

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a cuestionar a Ucrania por los ataques contra instalaciones energéticas de su país. Según denunció, el gobierno de Volodímir Zelenski continúa con estas operaciones a pesar de que Donald Trump pidió que se detuvieran. Ante esta situación, el mandatario ruso advirtió que Moscú responderá y calificó esa reacción como “inevitable”.

Putin sostuvo que las autoridades ucranianas no tuvieron en cuenta el pedido del presidente estadounidense para frenar los ataques. También señaló que las operaciones continúan y afectan a refinerías y otras instalaciones importantes para el suministro de energía ruso. “A pesar del llamado y de la petición directa del presidente de Estados Unidos de no hacerlo, de abstenerse de estos ataques, las autoridades de Kiev no escuchan esos consejos. Todo continúa como si nada”, afirmó.

El mandatario también se refirió a las declaraciones de Zelenski sobre la continuidad de estas operaciones durante un período de 40 días. Frente a ese escenario, consideró necesario reforzar la seguridad de las refinerías y proteger a los trabajadores que se desempeñan en esos establecimientos.