El renovado "muro arancelario" de Washington volvió a tensionar las relaciones con sus principales socios comerciales, principalmente China. El nuevo argumento de la administración republicana es que buscan combatir el exceso de capacidad industrial que estos países estarían promoviendo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzó el miércoles una nueva ronda de aranceles contra 14 de sus principales socios comerciales , una decisión que no tardó en generar protestas en China, Brasil y la Unión Europea . El máximo de estos nuevos gravámenes oscilaría entre el 20% y el 40% , y tendrían el objetivo de contrarrestar el exceso de capacidad industrial que, según afirma Washington, están promoviendo estos países.

Sin embargo, la Oficina del Representante de Comercio de EEUU ( USTR , por sus siglas en inglés) afirmó que tiene la intención de limitar los nuevos aranceles a niveles más bajos, los cuales serían acordados en el marco de tratados comerciales ya firmados o que aún se encuentran en negociación.

La lista de socios comerciales afectados abarca a 13 países y el bloque de la Unión Europea: Bangladés, Camboya, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Suiza, Tailandia, Taiwán, Unión Europea y Vietnam .

El titular de la USTR, Jamieson Greer, señaló que las medidas no entrarían en vigor hasta después de una audiencia pública que se celebrará el 25 de enero .

En el marco de la investigación sobre el exceso de capacidad industrial, la USTR señaló que a China se le aplicaría la tasa máxima del 20% , la cual se sumaría a los aranceles de aproximadamente el 25% impuestos durante el primer mandato de Trump.

Washington ha acusado desde hace tiempo a China de subsidiar a la industria y de inundar los mercados mundiales con exportaciones de bajo costo que van desde el acero hasta los vehículos eléctricos y los productos solares.

Esa tasa cumpliría con la tregua comercial entre EEUU y China que vence el 10 de enero. Sin embargo, si la tregua se rompe, la tasa de China aumentaría al 40%, indicó la USTR.

Estos aranceles no se sumarían a los aranceles anteriores del 10% o del 12,5% impuestos en el marco de una investigación separada de EEUU sobre la aplicación laxa de las leyes contra el trabajo forzado en 60 economías, ni se sumarían a los aranceles sectoriales por motivos de seguridad nacional sobre el acero, el aluminio, los automóviles y otros productos.

Greer señaló que los aranceles propuestos tampoco se aplicarían a unas importaciones chinas por valor de aproximadamente u$s30.000 millones que están siendo consideradas para reducciones arancelarias a través de un mecanismo bilateral conocido como la Junta de Comercio.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, calificó la investigación de "acto típico de unilateralismo" y afirmó que "socava gravemente el orden económico internacional y las reglas de la OMC", al tiempo que ha reiterado que China "lo rechaza enérgicamente".

En esta línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Guo Jiakun, ha subrayado que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".

Guerra comercial: EEUU impone aranceles y genera tensión global. Depositphotos

La Unión Europea también cruzó a EEUU

La Unión Europea también rechazó la nueva ofensiva comercial estadounidense. Olof Gill, portavoz de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, sostuvo que Bruselas no comparte la fundamentación detrás de la decisión de Washington.

“Rechazamos firmemente esa idea”, afirmó, y señaló que Europa es una de las regiones más expuestas a los efectos de la sobreproducción industrial, particularmente la procedente de China, y lamentó que no exista una respuesta coordinada entre Washington y sus socios europeos.

El bloque europeo también está preocupado por la situación legal del entendimiento comercial alcanzado con Trump en 2025. El acuerdo estableció un techo arancelario del 15% para los productos europeos.

Bruselas espera que las nuevas medidas no superen ese límite, incluso si se acumulan con otros derechos de importación. “Esperamos que cualquier medida derivada de esta investigación lo respete plenamente”, manifestó Gill.

Brasil sufre sanciones extra

Por otra parte, la USTR propuso un nuevo arancel del 10% sobre las importaciones de aeronaves comerciales terminadas de Embraer procedentes de Brasil, así como un aumento de los aranceles sobre las importaciones de azúcar brasileña que excedan las cuotas, como parte de un esfuerzo por presionar al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva para que rectifique las supuestas prácticas comerciales desleales.

Estos productos estaban previamente exentos de los aranceles del 25% de Trump sobre los productos brasileños, que se impusieron en julio en el marco de una investigación independiente en virtud de la Sección 301. Sin embargo, Greer afirmó que decidió proponer los aumentos arancelarios después de que meses de conversaciones entre EEUU y Brasil "no lograran avances significativos".

La decisión de EEUU provocó una respuesta enérgica por parte del gobierno brasileño, que manifestó su "indignación" y prometió que "no cedería ante este tipo de amenazas".

En un comunicado, el Ejecutivo brasileño sostuvo que las nuevas recomendaciones contradicen el proceso de diálogo que ambos países mantienen desde hace más de un año.

Según Brasilia, las autoridades estadounidenses se habían comprometido a presentar una propuesta durante las conversaciones sobre la investigación comercial abierta bajo la Sección 301, pero avanzaron con nuevas restricciones antes de hacerlo.