Donald Trump realizó compras millonarias de acciones: qué empresas tecnológicas adquirió

El presidente de EEUU Donald Trump realizó 517 operaciones financieras durante agosto, con inversiones en acciones de grandes empresas tecnológicas, petroleras y compañías de consumo .

El mandatario estadounidense amplió su exposición a algunas de las principales compañías que cotizan en Wall Street, de acuerdo con un informe presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE) . El documento, publicado durante la segunda semana de octubre, detalla adquisiciones y ventas de acciones, bonos y fondos cotizados en bolsa (ETF).

La operación individual de mayor volumen correspondió a Meta , matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. El 21 de agosto, Trump adquirió acciones de la empresa por un valor declarado de entre u$s5 millones y u$s25 millones. Se trata del rango más elevado informado entre las compras identificadas en el documento.

Las operaciones reflejaron una cartera diversificada entre tecnología, energía, telecomunicaciones, salud y consumo masivo , con inversiones en compañías que mantienen vínculos comerciales o están sujetas a decisiones regulatorias del Gobierno estadounidense.

Después de Meta , varias operaciones se ubicaron en el rango de entre u$s1 millón y u$s5 millones. Entre ellas figuraron adquisiciones de Microsoft y McDonald’s realizadas el 10 de agosto, además de compras de Comcast, Netflix, Abbott Laboratories, ConocoPhillips, Chevron y AT&T .

Las operaciones de Donald Trump reflejaron una cartera diversificada entre tecnología, energía, telecomunicaciones, salud y consumo masivo.

Nvidia también integró la lista de inversiones. El 17 de agosto, Trump compró acciones del fabricante de chips por entre u$s500.001 y u$s1 millón. Sin embargo, la declaración registró ventas de títulos de la misma compañía durante el mes, lo que evidencia movimientos en ambas direcciones dentro de su cartera.

Las ventas incluyeron además participaciones en AMD, Broadcom, Boeing, Dell Technologies y Palo Alto Networks. Como los documentos consignan intervalos de valores y algunas compañías aparecen tanto entre las compras como entre las ventas, no es posible calcular con precisión el saldo neto de cada posición a partir de estos datos.

Otro movimiento destacado fue la adquisición de bonos de SpaceX el 18 de agosto, por un valor de entre u$s1 millón y u$s5 millones. Los títulos de deuda de la compañía tienen vencimiento en julio de 2031. Trump también compró acciones de Tesla, aunque por un monto considerablemente menor: entre u$s1.001 y u$s15.000.

El debate sobre la gestión de las inversiones presidenciales

Las operaciones volvieron a poner el foco sobre la administración del patrimonio de Donald Trump y los posibles conflictos de intereses derivados de su actividad financiera.

Algunas empresas incluidas en las declaraciones mantienen vínculos con decisiones gubernamentales, desde las regulaciones sobre exportación de semiconductores hasta las políticas vinculadas con la industria aeroespacial.

A diferencia de otros presidentes estadounidenses, Trump no transfirió sus activos a un fideicomiso ciego. La Organización Trump sostiene que instituciones financieras externas administran su cartera y toman las decisiones de inversión mediante procesos independientes, sin participación del mandatario ni de sus familiares.

La Casa Blanca también afirmó que la gestión se realiza a través de administradores independientes que replican índices reconocidos del mercado. Sin embargo, el volumen de transacciones y la presencia de empresas sujetas a decisiones regulatorias mantienen abierto el debate sobre la transparencia y las salvaguardas necesarias para separar los intereses financieros privados del ejercicio del poder público.