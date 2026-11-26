Peter Lamelas se reunió con Donald Trump y hablaron de Javier Milei: "Me gustaría volver a verlos juntos" + Agregar ámbito en









Durante la reunión conversaron sobre la relación bilateral y el vínculo con el Presidente. Además, anticipó su expectativa de volver a reunir a ambos mandatarios en 2027.

Javier Milei junto a Donald Trump en el Consejo de Paz (imagen de archivo). Presidencia

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde conversaron sobre la relación bilateral y el vínculo del mandatario republicano con Javier Milei. Tras el encuentro, el diplomático expresó su expectativa de que ambos presidentes vuelvan a reunirse durante 2027.

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“Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, publicó Lamelas en su cuenta de X.

El mensaje del representante diplomático se conoció en un momento particular para la relación entre Buenos Aires y Washington, luego de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos, que derivó en la pérdida del control del Congreso por parte del oficialismo.

Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 26, 2026 Lamelas se reunió con Trump y dejó una señal sobre el vínculo con Milei En ese contexto, también quedó en suspenso la visita que tenía previsto realizar a la Argentina el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. El viaje, que todavía no había sido anunciado formalmente ni contaba con una agenda confirmada, fue postergado por la coyuntura política interna de Estados Unidos.

La eventual llegada de Vance representaba una nueva señal de respaldo de la administración Trump al Gobierno, que tiene en Washington a uno de sus principales aliados internacionales.

Javier Milei viaja a Paraguay El presidente Javier Milei viajó a Paraguay para mantener su primer encuentro oficial con el nuevo mandatario de ese país, Pedro Alliana, quien asumió tras la destitución de Santiago Peña. El jefe de Estado partirá a las 21 desde la Argentina y permanecerá en Asunción hasta el viernes por la mañana, acompañado por el canciller Pablo Quirno. La visita buscará darle continuidad a la relación bilateral entre ambos países, luego de la crisis política que atravesó Paraguay por el escándalo de Ueno Bank. Entre los temas previstos para el diálogo figuran la cooperación económica y comercial, la integración regional, la energía, la infraestructura y la seguridad, según los anticipos sobre el encuentro. La agenda oficial comenzará el jueves a las 10.15, cuando Milei realizará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria. Allí será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez. Quince minutos después tendrá lugar la ceremonia de recepción en el Palacio de López, con honores militares y la entonación de los himnos nacionales. Por la tarde, a las 15.30, el Presidente participará de un encuentro con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también brindará unas palabras. La actividad forma parte de la agenda destinada a fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay. El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.