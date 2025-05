EEUU: el gobierno de Donald Trump detuvo a un ciudadano argentino con residencia legal

Desde el aeropuerto lo trasladaron a una dependencia de Aduanas y Protección Fronteriza en Raleigh, y el 14 de abril fue oficialmente detenido. Dos días más tarde lo derivaron al centro de detención Stewart, ubicado en el estado de Georgia.

A pesar de poseer estatus de residente legal permanente, Gentile quedó sujeto a deportación, ya que este tipo de documentos no garantiza inmunidad. Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) remarcaron recientemente que los residentes también pueden ser expulsados del país si registran antecedentes.

“Es bastante rutinario, nadie está a salvo”, advirtió en marzo el abogado de inmigración David Leopold, durante una entrevista en la que explicó que las políticas actuales permiten perseguir incluso a migrantes con residencia legal. Este sería el primer caso conocido que involucra a un argentino bajo la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump, que mantiene un enfoque agresivo hacia los inmigrantes.

Los padres de Agustín, Débora Rey y Martín Verdi, contaron que se trasladaron desde Carolina del Norte hasta Lumpkin, Georgia, conduciendo durante nueve horas para poder verlo. “Esto es una locura. Mi hijo me dice que, donde está ahora, es la única persona que tiene papeles. Todos los demás son indocumentados”, expresó Rey, visiblemente afectada por la situación.

El origen del conflicto legal de Gentile se remonta a 2020, cuando fue condenado en California por una causa menor de lesiones personales. En ese entonces, recibió cinco años de libertad condicional, luego reducidos a tres, y el expediente judicial fue cerrado en 2023, según indicaron sus padres.

La pareja reconoció que habían apoyado a Trump convencidos de que endurecería las políticas migratorias contra quienes ingresaran sin autorización. “Nos sentimos traicionados”, declararon.

Ambos aseguraron haber votado por él en las últimas elecciones, con la esperanza de que su accionar apuntara a "los criminales que vinieron ilegalmente", pero nunca imaginaron que la ofensiva también afectaría a personas como su hijo. “Fue un engaño masivo lo que hizo”, afirmaron.

