Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, entre otros representantes felicitaron al mandatario brasileño tras su reelección, en la que revirtió el resultado de la primera vuelta y se impuso ante Flávio Bolsonaro.

El peronismo celebró la histórica victoria de Lula en el balotaje de Brasil.

El peronismo celebró este domingo el histórico triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil , donde consiguió la reelección tras derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje. El mandatario obtuvo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de su rival, revirtiendo la tendencia de la primera vuelta, cuando había quedado segundo con el 45,1%, por detrás del 47% de Bolsonaro.

Una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue la expresidenta Cristina Kirchner , quien felicitó al pueblo brasileño y al mandatario por el resultado electoral. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, el exministro de Economía Sergio Massa también celebró la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT). “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, publicó, y destacó su trayectoria política, sus orígenes obreros y su papel en la industrialización de Brasil y la defensa de la soberanía y los recursos nacionales. “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”, agregó.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , también celebró la victoria de Lula y la definió como “una noche histórica”. En sus redes sociales, sostuvo que el resultado dejó una lección política: “nunca hay que rendirse”. Además, afirmó que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”. “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”, concluyó.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ

El expresidente Alberto Fernández también felicitó a Lula y recordó el vínculo político que mantienen. “Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial”, publicó.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY… pic.twitter.com/f8zrpr2ok5

Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre.Caminamos juntos cuando volviste a gobernar.Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja.Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial pic.twitter.com/83YujiPNSu — Alberto Fernández (@alferdez) October 26, 2026

En la misma línea, el diputado Juan Grabois celebró el resultado electoral con un mensaje contra la derecha y destacó el origen obrero del mandatario brasileño. “Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado”, escribió. Y concluyó: “¡La Patria Grande está de pie!”. Por su parte, el senador Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo que la victoria renovaba la esperanza y afirmó que la movilización popular podía “torcer el rumbo de la historia”.

Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie! pic.twitter.com/ocqWCvJrFs — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 26, 2026

También se sumaron otras figuras del kirchnerismo. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, vinculó el triunfo de Lula con la situación política argentina al publicar: “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina”. En tanto, el exministro de Justicia Aníbal Fernández escribió: “Ganó Lula…!!! Felicitaciones compañero! Un abrazo enorme”.

Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina https://t.co/i44rWkok5K — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 26, 2026

Desde el Frente Renovador, Malena Galmarini compartió un breve mensaje: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”. El diputado Diego Giuliano, por su parte, destacó la trayectoria del presidente brasileño y su política social. “Estamos orgullosos de acompañar a Lula en este gran día”, expresó, y lo definió como “un ejemplo a seguir para todos y todas”.

Obrigado povo irmão do Brasil! pic.twitter.com/F7fjZqYnco — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 26, 2026

En tanto, el dirigente del Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren felicitó a Lula y destacó la importancia de su triunfo para la integración regional. “Su triunfo marca una etapa fundamental para la consolidación de la democracia y la integración regional en Sudamérica”, expresó. Además, planteó la necesidad de fortalecer el Mercosur, impulsar la producción y profundizar los vínculos estratégicos entre Argentina y Brasil en beneficio de sus industrias y pueblos.

¡Felicitaciones @LulaOficial por la victoria! su triunfo marca una etapa fundamental para la consolidación de la democracia y la integración regional en Sudamérica. Es momento de fortalecer el Mercosur, potenciar la producción y profundizar los lazos estratégicos entre Argentina… pic.twitter.com/TJBAX2Hpc5 — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) October 26, 2026

Por otro lado, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti felicitó a Lula por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por “una jornada democrática ejemplar”.

Felicitaciones a @LulaOficial por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por una jornada democrática ejemplar. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 26, 2026

Los presidentes de la región felicitaron a Lula

El triunfo de Lula también generó repercusiones entre los presidentes de la región. El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, lo felicitó por su elección y saludó al pueblo brasileño por la jornada electoral. Además, destacó la agenda compartida entre ambos países en materia de integración y desarrollo. “Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, afirmó.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente. — Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026

Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, contó que se comunicó con Lula para felicitarlo por la victoria. “Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, expresó, y definió al mandatario brasileño como “un amigo”.

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

También se sumó a las felicitaciones el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien destacó el resultado como una “victoria histórica” y sostuvo que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social de Brasil. Además, afirmó que el país caribeño acompañará la construcción de la unidad y la integración latinoamericana.

Puede #Brasil contar con #Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña.



2/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado electoral con un breve mensaje en sus redes sociales: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a Lula por su victoria y destacó los vínculos entre ambos países. “Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, expresó. Además, aseguró que ambos gobiernos seguirán trabajando para fortalecer la relación bilateral y generar más oportunidades para sus naciones.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

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