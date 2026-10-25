Balotaje en Brasil 2026: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral estimó que los primeros resultados definitivos se conocerán a las 21, tras el cierre de los comicios que definirán al próximo presidente brasileño.

Brasil define este domingo a su próximo presidente en un balotaje entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y el candidato opositor Flávio Bolsonaro . El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, estimó el horario en el que se conocerán los resultados, mientras la jornada electoral avanzaba dentro de los parámetros previstos.

La votación comenzó a las 8 y finalizará a las 17, según el horario establecido para el territorio brasileño. Una vez cerrados los centros electorales, el TSE podrá difundir los datos oficiales del escrutinio , que permitirán conocer la tendencia de la elección y determinar quién se impondrá en la segunda vuelta.

Nunes Marques informó que el desarrollo de los comicios presidenciales y de las elecciones para gobernadores en cinco estados y el Distrito Federal se mantenía dentro de lo previsto. En ese contexto, calculó que el resultado de la contienda presidencial estaría disponible cerca de las 21.

La expectativa está puesta en una elección que definirá la continuidad del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) o el regreso al poder del movimiento político fundado por el expresidente Jair Bolsonaro. Lula busca continuar al frente del Ejecutivo , mientras que Flávio Bolsonaro intenta imponerse en su primera candidatura presidencial.

Brasil utiliza un sistema de votación electrónica que permite agilizar el procesamiento de los sufragios. El mecanismo cuenta con dos terminales: una para que las autoridades de mesa identifiquen al elector y habiliten su participación, y otra en la que el ciudadano registra su voto mediante una selección numérica.

El Tribunal Superior Electoral es el organismo encargado de centralizar y difundir los resultados oficiales.

En determinados modelos, la identificación del votante puede incluir una validación biométrica. El sistema busca reforzar los controles durante la votación y facilitar el procesamiento de los datos una vez finalizado el horario electoral.

Con el cierre de las mesas, la información comienza a procesarse y el Tribunal Superior Electoral centraliza los datos para publicar los resultados oficiales. La rapidez del procedimiento electrónico permite que las primeras cifras se conozcan durante la misma noche, aunque la confirmación del resultado depende del avance del escrutinio.

Brasil: reportaron 58 posibles delitos electorales y cambiaron 900 urnas electrónicas

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil registró 58 incidentes vinculados con posibles delitos electorales hasta las 11 de la mañana de este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los casos fueron contabilizados en el marco de los operativos de seguridad desplegados para garantizar el desarrollo de la jornada.

Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) difundió el primer boletín oficial sobre el desarrollo de la votación, con datos correspondientes a las primeras horas del balotaje.

Según el informe del organismo, se habían sustituido 900 urnas electrónicas hasta el mediodía. El recambio de los equipos formó parte de las medidas implementadas para asegurar la continuidad de la votación en los distintos centros electorales del país.

Los centros de votación abrieron a las 8 y tienen previsto cerrar a las 17.

Brasil modificó más de 4.300 lugares de votación para el balotaje

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil modificó 4.352 lugares de votación de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo este domingo. Los cambios representaban el 0,87% de las 499.248 secciones electorales del país, por lo que las autoridades recomendaron verificar la dirección antes de acudir a votar.

El estado de São Paulo concentró la mayor cantidad de modificaciones, con 982 secciones trasladadas, seguido por Minas Gerais, con 514; Río de Janeiro, con 431; y Bahía, con 312. Las alteraciones respondieron a obras, problemas de accesibilidad y daños provocados por lluvias y fuertes vientos, entre otros inconvenientes.

Los electores pueden consultar su lugar de votación a través de la opción “Dónde votar” en el sitio web del TSE o mediante la aplicación e-Título, que también permitía obtener indicaciones para llegar. Además, quienes no habían participado de la primera vuelta podían votar el domingo si tenían el título electoral regular, aunque debían justificar o regularizar su ausencia anterior.