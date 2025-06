¿Existe el centro del universo?: la respuesta de la ciencia

En el momento que los astrónomos observaron en el cielo nocturno galaxias lejanas con potentes telescopios, vieron indicios de que el universo efectivamente se expande . Los científicos no tardaron en darse cuenta de que la teoría de Einstein no afirmaba que el universo tuviera que ser estático, sino que también podía apoyar un universo en expansión . De hecho, utilizaron las mismas herramientas matemáticas que la teoría de Einstein para demostrar que el universo es dinámico.

Entonces, si el mundo no para de crecer, ¿dónde está tu centro?

No solo implica falsamente que la expansión del universo comenzó desde un único punto, lo cual no fue así, sino que también sugiere que las galaxias son las que se están moviendo, lo cual no es del todo exacto.

No son tanto las galaxias las que se están alejando unas de otras, sino el espacio entre galaxias el propio tejido del universo, el que se está expandiendo constantemente a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, no son realmente las galaxias las que se mueven a través del universo: el propio universo las lleva más lejos a medida que se expande.

Para poder asimilarlo, habría que imaginar que se trata de un globo cuya superficie está llena de punto. Al irlo inflando, este se expande y, como los puntos están pegados en toda su área, se alejan. De hecho, aunque parezca que se mueven, en realidad permanecen exactamente en el mismo lugar y la distancia entre ellos aumenta simplemente en virtud de la expansión del globo.

Por otra parte, nuestros cerebros están diseñados para pensar en el espacio y el tiempo por separado. Pero en el universo, están entrelazados en un único tejido, llamado “espacio-tiempo”. Este término cambia el funcionamiento del universo con respecto a lo que espera nuestra intuición. Esta explicación sigue generando dudas en los científicos, los cuales siguen tratando de descifrar qué impulsa esta expansión.