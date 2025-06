Mariano Cantero, sobre el Instituto Balseiro: "Las instituciones son las personas"

La situación, que casi impide la realización del panel, terminó marcando el tono de la conversación. Lejos de un diálogo puramente técnico, la charla se convirtió en un diagnóstico sobre la fragilidad del sistema de ciencia y tecnología en el país. “Las instituciones son las personas”, repitió Cantero, con claridad conceptual y sentido de urgencia. Su principal preocupación no era la infraestructura, sino la pérdida de recursos humanos altamente capacitados. “Prefiero tener infraestructura menos mantenida, pero las personas trabajando a gusto y plenamente. Si uno tiene las personas, puede reconstruir cualquier cosa. Si no las tiene, no tiene nada”.