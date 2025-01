Guerra en Gaza: tras el acuerdo, quiénes son los 7 argentinos que aún permanecen secuestrados por Hamas

Los siete argentinos que podrían ser liberados

Shiri Silberman, Ariel Bibas y Kfir Bibas

silberman.avif Kfir se convirtió en un ícono del reclamo mundial por los rehenes ya que fue el secuestrado más pequeño.

Shiri Silberman fue secuestrada por Hamás mientras se encontraba con sus hijos Ariel (2) y Kfir (9 meses) en su vivienda, ubicada en el Kibutz Nir Oz, a escasos kilómetros de la frontera con Gaza.

En un video subido por los terroristas a redes sociales se pudo ver Silberman junto a los menores, mientras son rodeados por hombres encapuchados.

A fines de 2023, un comunicado de Hamas aseguró que Shiri, Ariel y Kfir habían muerto por un bombardeo israelí. Y luego apareció un video de Yarden, el papá, quebrado ante las cámaras responsabilizando a Netanyahu sobre lo ocurrido. La familia está convencida de que el hombre fue obligado por los terroristas a grabar ese mensaje.

David y Ariel Cunio

David (33) fue capturado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de 3 años, así como también su esposa Sharon Aloni Cunio. Tanto sus hijas como su pareja fueron liberadas en noviembre en el marco de lo que fue el primer intercambio de rehenes por presos palestinos. Por su parte, Ariel (26) fue secuestrado a la par de su novia, Arbel Yehud (28).

cunio.png La familia Cunio también vive una verdadera pesadilla, hasta el día de hoy.

"No se pueden imaginar ni lo que vivimos en ese momento, ni lo que vimos después de que salimos de los cuartos de seguridad de nuestras casas", había confesado Silvia Cunio, madre de ambos.

Los terroristas no pudieron abrir el refugio en el que se protegieron con su esposo José Luis. "Mi marido, gracias a Dios, tuvo la fuerza para sostener el picaporte de la puerta las cuatro veces que intentaron abrir. Y lo mismo pasó con mi hijo Lucas. Pero los otros tres no tuvieron la misma suerte".

De David no supieron nada más. Como tampoco de Ariel a quien le perdieron todo rastro el mismo 7 de octubre a las 8:28 cuando les envió el último mensaje: "Entramos en una película de terror".

Se lo llevaron junto a su novia Arbel Yehul. "Desde ese momento, no supimos nada más". Entre el dolor y la incertidumbre por los que faltan, Silvia sólo desea "que haya paz, que se termine la guerra, que no lleva a nada; solo muertes, atrocidades y miseria".

Iair y Eitan Horn

lair eitan horn.avif Estaban en el kibutz Nir Oz, ubicado en el sur del país a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

Otros dos hermanos que estaban en Nir Hoz y que fueron secuestrados son los Horn. Como era un fin de semana festivo, Iair, el mayor que vivía en ese kibutz, había invitado a Eitan a pasar un par de días. Y por esa razón estaban juntos cuando fueron llevados por los terroristas de Hamas y aún hoy permanecen retenidos en la Franja de Gaza.

Itzik Horn, padre de Iair y Eitan había dicho en su momento: "A medida que van pasando los días, la situación se torna más difícil. La situación política en el país no presenta ningún tipo de viso de que se vaya a producir una negociación con un acuerdo para liberar a los rehenes. Seguimos manifestando todos los sábados a la noche".

Itzik tenía una mirada crítica sobre cómo está llevando el tema de los rehenes el gobierno de Benjamin Netanyahu: "Si el gobierno hubiera hecho todo lo que haría falta para sacar a los rehenes, esta nota no se estaría llevando a cabo. Después de un año todavía los secuestrados siguen en manos de la organización terrorista y no podemos saber quién está con vida y quién no".

Itzik Horn no tiene noticias de sus hijos desde fines de 2023 cuando algunos rehenes liberados le comentaron que Iair y Eitan estaban con vida. Aun así, no pierde las esperanzas: "Si yo no mantendría la fe de que están con vida, estaría liquidado".