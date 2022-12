Macri y el bullying en su contra: "Lo de mufa es una campaña del kirchnerismo"

Mauricio Macri.jpg

Macri contestó a la difamación por ser "mufa"

En ese sentido, el referente del PRO no eludió el tema y ante la consulta, cruzó al populismo y al kirchnerismo como generadores del “odio” hacia su figura, en base a la idea de que es una persona “mufa”.

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza. Y a mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca. Las dos primeras Libertadores ganamos por penales semifinal y final", señaló Mauricio Macri en declaraciones a Radio Rivadavia. "Nunca me sentí aludido. No creo en las cábalas", agregó.

Al mismo tiempo, apuntó contra el kirchnerismo, a quienes acusó de motorizar una campaña en su contra, estigmatizándolo por ser una persona que trae mala suerte. Para el expresidente, el populismo genera bullying, una persecución y difamación en su contra. “La UNESCO habla que un tercio de los chicos de todo el mundo sufren de bullying", remarcó.

"Esto es más grave porque hace a algo más profundo que es propio del populismo, que es buscar generar la indomia sobre aquel que piensa distinto”, sostuvo Macri este martes. "Yo vengo aguantando la agresión del kirchnerismo hace 20 años, estoy curtido", respondió.