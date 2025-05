Un inversor secuestró y torturó a un cliente para quedarse con sus bitcoins

Policía de New York.

Originario de Kentucky y conocido por su bajo perfil, Woeltz fue presentado el sábado por la mañana ante un tribunal penal en Manhattan. Allí se le imputaron cargos por agresión, secuestro, privación ilegal de la libertad y posesión ilegal de un arma, según informó The New York Times. Aunque los detalles específicos aún no han sido difundidos oficialmente, se han filtrado datos y conexiones que permiten esbozar una idea general de lo ocurrido.