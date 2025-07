UNICEF advierte por la hambruna en Gaza: madres sin leche, bebés al borde de la desnutrición

Una abuela alimenta a su nieta con agua colada de sopa en una tienda improvisada de Gaza. No hay leche ni fórmula, solo desesperación.

La situación humanitaria en Gaza está llegando a limites extremos a casi dos años del comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. Ser madre (o abuela) de un bebé es enfrentarse a lo imposible: no hay leche, comida, ni refugio. Unicef denuncia riesgos severos como infecciones, asfixia y deshidratación . En medio de una hambruna devastadora , las improvisaciones alimentarias se vuelven un riesgo que amenaza a miles de niños.

La escasez de fórmula infantil y la imposibilidad de amamantar debido a la desnutrición de las madres complican aún más la supervivencia de los recién nacidos. La organización advierte que las alternativas caseras y las mezclas improvisadas, que muchas veces no cuentan con los nutrientes esenciales, están poniendo en grave peligro la salud de los más pequeños, generando infecciones, deshidratación y otras complicaciones que pueden resultar mortales.

Los testimonios recogidos por Reuters reflejan esta realidad desgarradora. En una tienda precaria junto a la costa de Gaza, una bebé llora sin consuelo. Tiene tres meses y su familia le da de comer lo único que tiene: agua colada de sopa de lentejas. Sin leche en polvo, sin leche materna, sin azúcar ni fórmula, la bebé recibe un líquido tibio, sin nutrientes. “Por Dios, doctor, yo crié ocho hijos. Me decían que durante los seis primeros meses no se le podía dar al bebé ni hierbas, ni anís, ni siquiera agua. ¿Y ahora qué hago? Está huérfana... no tiene ni tres meses”, se lamenta Nemah Hamouda, desplazada de Beit Lahiya, abuela de la pequeña Muntaha.