Los aranceles de Donald Trump golpean con fuerza al BRICS y EEUU busca frenar el comercio dentro del bloque

"Cuando me enteré de este grupo de los BRICS, básicamente seis países, los ataqué con mucha fuerza. Y si alguna vez se forma de manera significativa, desaparecerá muy rápidamente ", declaró Trump el 18 de julio. "Nunca podemos permitir que nadie juegue con nosotros". También afirmó su compromiso de preservar el estatus global del dólar como moneda de reserva y afirmó que aplicaría aranceles a cualquier país que se alinee con lo que denominó las "políticas antiamericanas" del grupo.

El peso del BRICS a nivel global

El vicepresidente de la Coppal, Francisco Cafiero, planteó a Ámbito que no sería la primera ocasión en que EEUU busca frenar el avance de otras economías en el comercio internacional: "El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue un instrumento creado en la década del noventa para impedir el avance del comercio de China y la India en América Latina, que siempre EEUU la consideró como su patio trasero".

Además, destacó la importancia del BRICS a nivel global, ya que "expresa cerca del 48% de la población en el mundo". Según estimaciones de American Quarterly, el Producto Bruto Interno en conjunto de los países del BRICS es del 27,1%, levemente por encima de Estados Unidos, que representa el 26,3% del PBI total global.

En este sentido, Cafiero remarcó que "desde el año 2020, pero sobre todo después del 2022, con el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, se intensificaron los intercambios comerciales entre los socios y países miembros del BRICS".

Afirmó también que "el avance del comercio, de los volúmenes de intercambio, las inversiones y también de la cooperación política de muchos países del mundo con el grupo de los BRICS ha sido fenomenal. Claramente, eso va desplazando esa hegemonía que tanto ostentaba Estados Unidos".

Sin embargo, el economista Luis Palma Cané relativizó la cuestión y afirmó que lo que pasó es "cayeron los BRICS en la volteada" de los aranceles. "No creo que Trump haya hecho todo este maremágnum por ellos", sostuvo. Y afirmó que eventualmente Estados Unidos debería llegar a algún tipo de acuerdo con ellos: "No puede hacer un acuerdo con la Unión Europea y no con los BRICS. Son países que en conjunto pesan".

BRICS1200.jpg El bloque avanza en un sistema de pagos en monedas locales. Gentileza RT

Aranceles a India: ¿estrategia premeditada o coyuntural?

Consultada sobre este tema, la ex secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, explicó a este medio "hay quizás una intención de tensionar esta hermandad que hay entre los países miembros de los BRICS" por Estados Unidos y citó el caso de la India.

En este sentido, una de las justificaciones de Trump para imponer los aranceles del 25% al país gobernado por Narendra Modi fue que "siempre han comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia, y son el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China, en un momento en el que todos quieren que Rusia detenga las matanzas en Ucrania".

Al día siguiente volvió a mencionar el tema, y agregó: "No me importa lo que haga India con Rusia. Pueden derrumbar sus economías muertas juntos, por mí. Hemos hecho muy pocos negocios con India; sus aranceles son demasiado altos, entre los más altos del mundo".

La exfuncionaria del gobierno de Cambiemos opinó que "si así lo va a hacer con cada uno de los países (del bloque), en cierta forma lo que está haciendo es romper esta dependencia intrínseca que hay entre los países del BRICS, que no solamente es una relación comercial estratégica, sino también una relación política estratégica".

Por su parte, el especialista en comercio internacional y docente de la UADE, Gabriel Torres, opinó que "no hay una decisión de actuar sobre el BRICS como bloque en su conjunto", ya que las razones que dio el gobierno norteamericano para aplicarle aranceles a esos países son distintas, y consideró que "la India puede ser una amenaza más en el sentido económico como puede ser China, mientras que las que podrían tener alguna intencionalidad más política son Brasil y Rusia".

El desafío a la hegemonía del dólar

Bircher opinó que en el gobierno de EEUU "hay una mirada sobre mantener la fortaleza del dólar frente a otras monedas, principalmente porque ven que China empieza a avanzar con un esquema financiero propio, con un banco de financiamiento propio".

Y ahondó: "Así como existe el FMI, China tiene su banco, que también empieza a desplegarse en Latinoamérica, ofreciéndoles financiamiento y colaboración económica". De manera similar, Cafiero, resaltó que "de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), China es el principal socio comercial de 30 de esos países".

Sin embargo, ambos se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de que la hegemonía del dólar ceda en el corto plazo, con Bircher afirmando que la divisa norteamericana "sigue siendo la moneda fuerte del comercio" y Cafiero sosteniendo que "eso no va a cambiar de un día para el otro".

Aunque sí consideró importante el hecho de que "ya esté en discusión la posibilidad del cambio y que haya comercio internacional por fuera de la moneda internacional es ya un síntoma".

A principios de año, los pagos mundiales en los que interviene el dólar fueron el 50,2% del total, según datos de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT). La siguiente divisa en importancia fue el euro, que alcanzó alrededor del 23%, seguida de la libra esterlina con un 7,1%.