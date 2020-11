López: "El presupuesto provincial busca la reactivación económica bonaerense y no el ajuste"

López también marca diferencias con los presupuestos elevados por María Eugenia Vidal y dice en esa línea que el que propone Kicillof “no implica un ajuste en el sector público”.

Además, y en sintonía con su par nacional Martín Guzmán, destaca que busca “una estrategia de financiamiento responsable” y que “el mercado de moneda local está en condiciones de proveer financiamiento y hay que profundizar ese camino”, junto con la apelación a los organismos de crédito multilaterales. En esa línea, recalca que la Provincia “no planea buscar fondos en los mercados internacionales”.

P.: Es el primer presupuesto que presenta el gobierno de Axel Kicillof, en un escenario inesperado por el impacto del coronavirus. ¿Qué rol jugó la pandemia en su diseño? ¿Cambió las prioridades respecto del plan de gastos que imaginó al asumir en diciembre en la cartera de Hacienda y Finanzas?

Pablo López: La pandemia cambió las prioridades, sobre todo para este 2020 donde hubo que priorizar los gastos en salud centralmente, lo que hace a la contención social, a paliar la crisis. Todavía el contexto es incierto en términos del devenir epidemiológico en los próximos meses, y ese es el contexto en el cual diseñamos el presupuesto. La economía argentina está atravesando una doble crisis: la que ya viene de 2018 producto de las políticas económicas del Gobierno anterior, y a eso se suma el impacto de la crisis de la pandemia en 2020. Sin dudas que ese contexto influyó en el diseño del presupuesto, y lo que estamos apostando y planteamos en ese proyecto es un Estado que tiene que ponerse al frente de la reactivación económica, sobre todo a través de la inversión, del gasto de capital. Tiene que ser el factor dinamizador de la economía, generar empleo, obviamente incentivar al sector privado a que haga lo suyo. Siempre pensamos en un rol activo del Estado, y hoy más que nunca eso es necesario.

P.: Destaca que uno de los objetivos es la reactivación económica, tras el golpe que significó la pandemia. ¿Qué diagnóstico hace sobre el presente productivo que muestra hoy la provincia, qué metas se plantea para 2021 en este aspecto y qué rol concreto jugará este presupuesto en ese objetivo?

P.L.: Lo que se está observando es ciertos indicios de recuperación económica. Si bien todavía es heterogéneo y no es todo lo profundo que quisiéramos, hay algunos indicios en algunos sectores. Sobre todo en lo que tiene que ver con el sector industrial, también con la construcción, se están recuperando niveles de prepandemia. Por supuesto que en la prepandemia todavía hay niveles de recesión, porque la economía ya venía arrastrando una recesión previa, pero ya se están observando en varios sectores niveles de prepandemia, parecidos a los de febrero-marzo. Esos son signos positivos. Lo que se busca es que se profundice ese sendero. En los próximos meses esperamos que se profundice, que se generalice. Para el año que viene el Presupuesto nacional proyecta un crecimiento del 5,5% para la economía argentina y, en línea con ese crecimiento, entendemos que en la Provincia de Buenos Aires el Producto Bruto Geográfico puede estar creciendo en torno al 6%. Es obviamente un crecimiento importante, y para eso es importantísimo el rol del Estado, a través de la inversión, de la inversión en capital. Que también es una necesidad profunda de la Provincia, en términos de deficiencias que arrastra de años. Estamos hablando de inversión en infraestructura vial, en infraestructura hídrica, tenemos un ambicioso plan de viviendas que ya fue anunciado, también infraestructura educativa y vinculada a la seguridad. En ese sentido entendemos que el rol del Estado va a ser importante. Y también planeamos continuar con los planes de incentivo que hacen al sector privado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, tanto en términos tributarios como de incentivos a través de los programas que fuimos lanzando este año, como Provincia en Marcha.

P.: Este año aplicaron la reconducción del presupuesto 2019, del último año de la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Qué diferencias centrales encuentra entre el que impulsa ahora el Gobierno de Kicillof y la estrategia presupuestaria que tuvo Juntos por el Cambio?

P.L.: Este es un presupuesto que no implica un ajuste en el sector público. Sobre todo en los últimos dos años de la gestión anterior hubo un enorme retraso que se expresó en la pérdida del salario real por parte de los trabajadores del Estado provincial. Hubo un peso muy fuerte ocupado por los pagos de deuda, y eso fue en detrimento del gasto en educación, en salud, en seguridad. Y esos fueron todos los efectos que fuimos sufriendo este año, ese abandono de algunas áreas clave. Por ejemplo nos encontramos este año con un sistema de salud muy deteriorado, pequeño para las necesidades de la provincia, y tuvimos que hacer una inversión enorme, priorizando este gasto para atender las consecuencias de la pandemia. Y lo que hubo también en los últimos dos años es un parate enorme también en términos de obras y de gastos de capital. Eso es lo que tiene que revertirse, no podemos tener un Estado provincial que no invierta en generar la infraestructura que se necesita para que la provincia sea inclusiva en términos sociales e integrada, también en términos sociales pero además en lo económico: integrada a través de rutas, de puertos, de diferentes circuitos logísticos que son muy necesarios para el entramado productivo de la provincia.

P.: En el marco de estas metas que tiene el proyecto de Presupuesto 2021, ¿pudieron escapar a un escenario deficitario?

P.L.: Es un presupuesto que tiene un déficit primario y financiero, básicamente asociado a los gastos de capital que son necesarios hacer. Creemos que el déficit que está planteado es un déficit razonable, y que planeamos cubrir a partir de endeudamiento sobre todo en el mercado local y en moneda local. Y también apostando a profundizar un camino que ya empezamos a transitar este año, que es profundizar el vínculo con los organismos multilaterales de crédito. Lo venimos haciendo durante este año, trabajando para mejorar la gestión de créditos que incluso ya estaban aprobados, para avanzar en los desembolsos y en los proyectos que estaban frenados. Y trabajar en nuevos proyectos. Para eso obtuvimos una autorización en la Legislatura en agosto, para poder avanzar en nuevos créditos, y en ese camino estamos. Y esos créditos son los que nos van a permitir tener financiamiento el año que viene para los gastos de capital, para las inversiones que hay que hacer, que tienen que ver con este déficit que estamos proyectando en el presupuesto.

P.: Precisamente, en el proyecto de presupuesto piden aval para un endeudamiento por cerca de 65 mil millones de pesos. Y usted destaca una apuesta a la moneda local. ¿Qué grado de alineamiento mostrarán respecto de la estrategia que lleva adelante Martín Guzmán? ¿Planea la Provincia por ejemplo buscar fondos en mercados internacionales?

P.L.: No, no está planeado buscar fondos en los mercados internacionales. Creemos que en una provincia como la de Buenos Aires, cuyo Estado no genera dólares sino que la recaudación es en pesos, endeudarse en moneda extranjera en mercados privados o mercados internacionales con acreedores privados es absolutamente riesgoso, y quedó demostrado a partir de lo que sucedió en los últimos años. Hoy la Provincia tiene el 85% de su deuda en dólares, no se puede seguir endeudando en dólares con ese nivel de exposición a la moneda extranjera. Así fueron las consecuencias de las devaluaciones de los últimos dos años, de 2018 y 2019, que generaron una enorme presión sobre las finanzas provinciales porque creció la deuda cuando uno la mide en pesos a partir del aumento del tipo de cambio. Con lo cual lo que buscamos hacer es una estrategia de financiamiento responsable; creemos que el mercado de moneda local está en condiciones de proveer financiamiento y hay que profundizar ese camino, en línea con lo que viene haciendo el Gobierno nacional. Y también trabajar sí con los organismos de crédito multilaterales, que tienen otras condiciones totalmente distintas, con tasas de interés muy bajas. Son préstamos a muy largo plazo, con lo cual no implican los riesgos que sí implican los mercados internacionales de acreedores privados, que tienen otras tasas, otros plazos, y que generan riesgos.

P.: ¿Qué importancia le asigna el Presupuesto al financiamiento a municipios? Los intendentes suelen ser piezas clave a la hora de inclinar la balanza en la votación parlamentaria.

P.L.: El Presupuesto contempla para los municipios todos los recursos que se desprenden del esquema de coparticipación, y también una parte del Fondo Educativo que reciben los municipios para gastos en educación. Y a su vez tenemos un ambicioso plan de obras de infraestructura, de inversiones en capital, en todo el territorio provincial. Está detallado en el Presupuesto el impacto de todas estas obras en los municipios, es un impacto enorme.

P.: Entre las apuestas del Gobierno bonaerense está la de recuperar la tajada de la coparticipación que cree que le corresponde a la provincia, y de hecho lo plantean en los fundamentos del Presupuesto. Vienen de recibir poco más de un punto que antes financiaba la Policía de CABA. ¿Creen que se profundizará en 2021 este escenario de recuperación de recursos?

P.L.: Es difícil saberlo. Lo que sí podemos decir es que es un tema que es importante. Sabemos que el esquema de coparticipación se planteó hace ya 30 años con unos objetivos que no se cumplieron, que tenían que ver con reequilibrar poblacionalmente la Argentina, con intentar evitar que sigan habiendo migraciones masivas hacia Buenos Aires y sobre todo hacia el Conurbano bonaerense. Tratar de retener población en otras provincias, dándole más recursos para que los Estados pudieran brindar servicios de calidad e igualdad de oportunidades en todo el territorio. Y lo que se ha dado es una situación donde la Provincia de Buenos Aires es una provincia rica y pobre a la vez: genera una gran cantidad de riqueza, entre un 30% y un 40% de la riqueza del país, y en términos de industria casi el 50% está en la Provincia de Buenos Aires, pero al mismo tiempo tiene una gran cantidad de pobreza también. Concentra una parte importante de la pobreza del país. El Estado de la provincia de Buenos Aires tiene que estar en condiciones de brindar servicios e infraestructura de calidad a todos sus habitantes, como deberían poder hacerlo todos los Estados de todas las provincias para generar la igualdad de oportunidades que pregona la Constitución nacional. En ese sentido la Provincia de Buenos Aires no está en condiciones de hacerlo y por eso está planteado el tema, y el Presidente ha reconocido esta situación en varias oportunidades. Qué es lo que va a pasar el año que viene en este sentido no lo podemos prever, pero creo que sí está planteado el problema. Es un esquema que eventualmente para rediscutir requerirá de consensos y de diálogos que tienen que ver con todo el esquema federal en la Argentina.