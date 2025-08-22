Banco del Sol impulsa una banca digital con soluciones para cada necesidad

Con productos simples y 100% digitales, el banco redefine la experiencia financiera con opciones en pesos, dólares, inversión y crédito para todos los perfiles.

En un escenario donde la tecnología redefine la forma de administrar el dinero, Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros, consolida su propuesta como un referente en soluciones financieras simples y accesibles para todos. Su ecosistema 100% digital combina agilidad, seguridad y transparencia para ofrecer herramientas de ahorro, inversión y crédito que responden a las distintas necesidades de los argentinos.

Para quienes buscan rentabilidad en pesos, Banco del Sol ofrece una de las tasas más atractivas del mercado. La contratación es simple: se realiza en pocos pasos, sin trámites presenciales, desde la app.

En un país donde ahorrar en dólares sigue siendo una estrategia de resguardo, el banco propone su Caja de Ahorro remunerada en moneda extranjera, con una TNA del 2,25%. Este producto sin costo de apertura ni mantenimiento permite disponer de los fondos en cualquier momento y acreditar intereses de forma automática cada mes.

Además, desde la misma app los clientes pueden operar con compra y venta de dólares a un tipo de cambio competitivo, en los días y horarios establecidos. Una solución pensada para quienes buscan preservar valor sin resignar liquidez, con la practicidad de resolver todo desde el celular.

Como parte de su estrategia de diversificación, Banco del Sol sumó recientemente la posibilidad de invertir en Fondos Comunes de Inversión directamente desde su app. La apertura de la cuenta comitente no tiene costo y la operatoria está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30hs. Cada fondo cuenta con reportes mensuales que muestran de forma clara su composición y evolución. Una propuesta que combina flexibilidad y transparencia para quienes buscan alternativas más sofisticadas de inversión.

Un año de beneficios con su tarjeta de crédito

En agosto de 2024, la entidad lanzó su tarjeta Mastercard Internacional, y a un año de su llegada al mercado ya alcanzó un 44% de activaciones. Esta alta adopción responde a su gestión ágil a través de la app, la bonificación de costos durante los primeros 12 meses, sus promociones exclusivas, cuotas sin interés y un atractivo reintegro del 50% en la primera compra. La tarjeta fue bien recibida tanto por empleados en relación de dependencia como por monotributistas, consolidándose como una herramienta versátil para el financiamiento del consumo cotidiano.

Una propuesta integral y en evolución constante

banco del sol 1

La combinación de productos rentables en pesos y dólares, inversiones digitales y soluciones de crédito hace de Banco del Sol una opción integral para quienes valoran la practicidad de operar desde cualquier lugar.

“En poco más de cinco años ya superamos el medio millón de clientes. Eso nos confirma que hay una gran demanda por soluciones digitales confiables. El desafío ahora es seguir innovando, sumando productos que acompañen tanto a las personas como a las empresas", sostuvo Dardo Battaia, CFO de Banco del Sol.

Con el respaldo del Grupo Sancor Seguros y un fuerte compromiso con la innovación, Banco del Sol continúa revolucionando la banca digital argentina. Todos sus productos y servicios están disponibles a través de su app y en www.bancodelsol.com, con atención personalizada y un enfoque en la experiencia del usuario que marca la diferencia.

“Nuestro compromiso es estar cerca de cada cliente, con soluciones que realmente simplifiquen su vida financiera. Queremos que puedan acceder a una banca confiable, ágil y pensada para ellos”, concluyó Battaia.