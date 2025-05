Brilló en la NBA, fue compañero de Michael Jordan y ganó varios millones, pero perdió todo por excesos

En el mundo de los deportes y el espectáculo en general existen innumerables casos que demuestran que para tener dinero no sólo es necesario contar con enormes ingresos, sino también mantener una administrar los millones de manera correcta, saber en qué invertir y no derrocharlos. Un claro ejemplo de esto es Dennis Rodman, el ex compañero basquetbolista de Michael Jordan.