CannaB2B 2026: un espacio que abordará los ejes que hoy condicionan el desarrollo del cannabis en la Argentina y la región

Argentina podría generar más de 62.000 empleos y captar cerca de USD 1.700 millones a partir del desarrollo de una industria del cannabis regulada, moderna y competitiva. Los datos no son nuevos ni especulativos: surgen de estudios recientes elaborados por especialistas en economía, políticas públicas y mercado, que coinciden en el enorme potencial productivo, fiscal y social del sector.

Uno de esos informes, El impacto del cannabis en Argentina, elaborado en colaboración con universidades públicas y cámaras sectoriales, estima que solo el cannabis medicinal podría movilizar cientos de millones de dólares al año, generar ingresos fiscales significativos y fortalecer economías regionales en todo el país. En un escenario más amplio, el impacto se equipara al de industrias tradicionales como la automotriz en términos de empleo.

El diagnóstico es claro. Lo que no está claro, todavía, es cómo destrabar ese potencial .

A pesar de los números, el desarrollo del cannabis en Argentina avanza de manera fragmentada. La regulación es parcial, la seguridad jurídica es limitada y el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales cuellos de botella. El resultado es un ecosistema donde conviven proyectos sólidos con informalidad, donde muchas empresas operan en modo defensivo y donde gran parte de las oportunidades quedan en pausa.

El problema no es la falta de interés ni de talento. Es la ausencia de una hoja de ruta clara que permita planificar inversiones, escalar operaciones y articular al sector público con el privado. Mientras tanto, pacientes, emprendedores, profesionales y provincias avanzan como pueden, muchas veces sin reglas homogéneas ni previsibilidad.

A eso se suma otro factor: el cannabis sigue estando subrepresentado en la conversación económica mainstream, a pesar de que atraviesa debates centrales como salud, innovación, comercio exterior, tecnología, trazabilidad, logística y desarrollo regional.

Llevar el cannabis a la mesa grande del debate económico

En ese contexto, por primera vez un medio económico tradicional y de alcance masivo decide poner al cannabis en el centro de un debate profesional, no desde lo cultural ni lo anecdótico, sino desde su impacto económico real.

El próximo 19 de febrero de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, Ámbito Financiero, a través de su espacio Ámbito Debate, y El Planteo, medio especializado y referente en habla hispana en cobertura sobre cannabis, presentarán CannaB2B 2026, un encuentro profesional pensado para ordenar la conversación y poner datos, experiencias y límites reales sobre la mesa.

El objetivo no es anunciar promesas ni vender expectativas infladas, sino generar un espacio donde se discuta qué se puede hacer hoy en Argentina, qué no, y qué haría falta para que el sector escale.

Los ejes que definen el futuro del sector

A través de paneles temáticos, el evento abordará los grandes ejes que hoy condicionan el desarrollo del cannabis en el país y la región:

Marco regulatorio : qué permite hoy la normativa vigente, dónde están los vacíos y qué cambios serían necesarios para atraer inversión.

: qué permite hoy la normativa vigente, dónde están los vacíos y qué cambios serían necesarios para atraer inversión. Economía y negocios : oportunidades reales dentro y fuera del cultivo, desde producción hasta servicios, software, insumos, logística e importaciones.

: oportunidades reales dentro y fuera del cultivo, desde producción hasta servicios, software, insumos, logística e importaciones. Inversión y financiamiento : por qué el capital sigue siendo escaso y qué modelos pueden funcionar en el contexto actual.

: por qué el capital sigue siendo escaso y qué modelos pueden funcionar en el contexto actual. Provincias y economías regionales : el rol de los gobiernos subnacionales y el potencial productivo fuera de Buenos Aires.

: el rol de los gobiernos subnacionales y el potencial productivo fuera de Buenos Aires. La economía real del cannabis: lo que ya está funcionando, con sus límites y aprendizajes.

El encuentro contará además con cobertura editorial y audiovisual antes, durante y después del evento, con transmisión vía streaming y distribución multiplataforma.

Convocatoria abierta a sponsors, oradores e interesados

CannaB2B 2026 está abierto a empresas, inversores, organizaciones, profesionales y actores del sector público y privado que quieran participar de la conversación y posicionarse en un espacio de alto nivel.

La organización abrió una convocatoria para patrocinadores y oradores que incluye presencia de marca, participación en paneles y cobertura editorial en medios de alcance masivo y especializado.

También habrá un cupo limitado de entradas para el público profesional.

Para consultas, propuestas de patrocinio, participación como orador o acreditaciones: [email protected]

Toda la información del evento está disponible en: https://elplanteo.com/ambito-debate-x-el-planteo-cannab2b/

Del potencial a la planificación

El cannabis ya no es una discusión a futuro. Es una industria que existe, aunque todavía de manera incompleta. El desafío ahora es pasar del potencial a la planificación, de los estudios a la ejecución y del entusiasmo a las reglas claras.

Para eso, el primer paso es discutir el tema con seriedad, datos y una mirada económica integral. Esa conversación, finalmente, empieza a darse en el lugar donde debía estar desde el principio.