Dalma y Gianinna Maradona demandaron a Julieta Makintach por daños millonarios tras el escándalo del documental

La exjueza fue removida de su cargo tras la suspensión del primer juicio por la muerte del astro. La presentación se sumó al jury por enjuiciamiento.

Las hijas de Diego Maradona , Dalma y Gianinna Maradona , iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach en medio de la controversia que rodeó al documental vinculado al juicio por la muerte del exfutbolista . La presentación judicial se sumó al jury de enjuiciamiento que afrontó la exmagistrada por su participación en el proyecto audiovisual relacionado con la causa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La acción fue presentada ante el juzgado civil número 34 y apuntó a reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de la exposición y utilización del caso judicial de Maradona. Para avanzar con el expediente, las hijas del Diez acompañaron documentación que acreditó su carácter de herederas legítimas del ídolo argentino.

El expediente quedó bajo la representación de los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña , quienes intentaron corregir posteriormente el monto económico consignado en la demanda original.

Julieta Makintach fue removida de su cargo tras el escándalo del documental.

En una primera presentación, el escrito estableció un pedido de resarcimiento de $300 millones para cada una de las hermanas. Sin embargo, más tarde los letrados aclararon que se trató de un error de redacción y que la cifra total reclamada era de $300 millones a dividir entre ambas demandantes.

No obstante, el juzgado rechazó esa modificación debido a un inconveniente formal detectado en la documentación presentada. El secretario judicial, Santiago Villagran, observó que las firmas digitales incorporadas en el escrito habían sido insertadas mediante un mecanismo de “copiar y pegar”.

A raíz de esa irregularidad, la rectificación fue considerada inválida y el expediente continuó, al menos por ahora, con el monto originalmente fijado. De todos modos, los representantes legales todavía pueden subsanar el error y volver a presentar la aclaración correspondiente para modificar la cifra del reclamo.

El jucio por la muerte de Diego Maradona volvió a complicar a Leopoldo Luque

Mientras avanzó la demanda civil contra Makintach, el juicio por la muerte de Diego Maradona sumó nuevas declaraciones que complicaron la situación del neurocirujano Leopoldo Luque.

Durante una nueva audiencia en los Tribunales de San Isidro, el cardiólogo Oscar Franco declaró que había recomendado realizar “un estudio más complejo” para descartar una enfermedad coronaria en el exfutbolista, aunque aseguró que finalmente esa práctica no se llevó adelante por decisión de Luque.

Dalma Gianinna Juicio Maradona 2 Continúa el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. AN

La jornada también estuvo atravesada por problemas técnicos que demoraron la exposición del médico clínico Mario Schiter, quien acompañó a Maradona durante su recuperación en Cuba y ya había cuestionado anteriormente la internación domiciliaria elegida en 2020 tras la operación por el hematoma subdural.

En el juicio anterior, luego declarado nulo, Schiter había explicado las complejidades que implicaba tratar al exjugador debido a sus antecedentes cardíacos, su consumo problemático y las dificultades para sostener tratamientos médicos prolongados.

Según su visión, esas condiciones hacían especialmente riesgosa la modalidad de atención domiciliaria que se implementó en los últimos días de vida del exfutbolista.