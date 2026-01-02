Con Puma Pris y Mercado Pago ahora también tenés 10% de descuento los domingos + Seguir en









La app de beneficios de Puma Energy se alió con la billetera para ofrecer beneficios durante el verano. Los usuarios podrán acceder a las rebajas a partir del 4 de enero hasta el 28 de febrero.

Puma Pris, la app de beneficios de Puma Energy, suma un nuevo beneficio para este verano: a partir del domingo 4 de enero y hasta el 28 de febrero, los usuarios podrán acceder a un 10% de descuento los domingos, pagando exclusivamente con Dinero en Cuenta de Mercado Pago, gracias a la alianza entre ambas compañías.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La promoción contempla un tope de reintegro de $4.500, con un límite de dos transacciones mensuales por usuario, y aplica en cargas de nafta Súper, Premium e Ion Diesel. El reintegro será realizado directamente en las cuentas de Mercado Pago de los usuarios.

Además del descuento, todas las cargas realizadas bajo esta modalidad duplican los puntos Puma Pris, que luego pueden canjearse por descuentos en combustibles de entre $2.000 y $20.000, reforzando así el ahorro total para los usuarios.

puma pris mercado pago “Gracias a la alianza con Mercado Pago, seguimos ampliando los beneficios de Puma Pris. Sumamos los domingos a los descuentos ya vigentes de los miércoles y viernes, con el objetivo de ofrecer soluciones simples, concretas y pensadas para cuidar el bolsillo de nuestros usuarios”, señaló Lucas Smart, gerente de Marketing de Puma Energy, la compañía petrolera global integrada de refinación, transporte, almacenamiento y distribución que opera en 46 países.

De esta manera, Puma Pris consolida su propuesta de valor durante la temporada de verano, combinando descuentos directos, acumulación de puntos y una experiencia de pago ágil, al tiempo que fortalece su alianza con Mercado Pago para brindar más opciones y beneficios a los consumidores. La app Puma Pris está disponible en App store y Google play.

Foto 2 La iniciativa se encuadra dentro de la expansión de actividades a nivel mundial que lleva adelante la empresa. Actualmente, Puma Energy es propietaria y operadora de 100 terminales de abastecimiento, así como de más de 3000 estaciones de servicio y está presente en 80 aeropuertos alrededor del mundo. En Argentina, produce combustibles y lubricantes, con más de 400 estaciones de servicio en todo el país. A su refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda, se suman más de 50 agroservicios en los principales puntos de la zona productiva de la Argentina.