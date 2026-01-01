Dólar cripto: el tipo de cambio que no duerme retrocede por debajo de los $1.540, pero es el más caro del mercado

El activo digital cae casi $5 con respecto a su cierre de 2025, pero se ubica por encima de los dólares paralelos.

El dólar cripto , a veces referido como "dólar bitcoin" , retrocede por debajo de los $1.540, pero ubica como el más caro del mercado , por delante de los paralelos: el dólar blue , el contado con liquidación (CCL) y el MEP . Estos últimos registraron alzas de hasta más del 28% durante el año pasado y mantienen brechas de entre el 1,8% y el 5,2% frente al dólar mayorista.

En este contexto, el dólar cripto opera en el orden de los $1.538,21, lo que implica un retroceso de $4,26 y una variación negativa de 0,28% frente a la última cotización del último día de 2025 , según Bitso .

Asimismo, de acuerdo a las pantallas de Binance la stablecoin Tether (USDT) , de paridad 1 a 1 con el dólar, operan por debajo del mismo a u$s0,9988, mientras que USDC (USDC) lo hace a u$s0,9999 y USDS (USDS) lo hace a u$s0,9996.

En tanto, entre las principales criptomonedas del mundo, Bitcoin (BTC) sube 0,6% a u$s87.917,56, Ethereum (ETH) lo hace 0,5% a u$s2981,25 y BNB (BNB) retrocede 0,4% a u$s857,78.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $423 en 2025 (+41%) y cerró a $1.455 .

El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, lo que implica un avance de $300 (+24,4%) a nivel anual.

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró a $1.520,47 y el MEP lo hizo a $1.480,74, lo que implica una brecha con el dólar mayorista del 4,50% y el 1,77%, respectivamente.

En tanto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. Trepó $556,4 (+40,7%) a nivel anual.