Salarios: uno por uno, los trabajadores que cobran aumentos y bonos de hasta $140.000 en enero

Los acuerdos paritarios dejaron una amplia dispersión de aumentos y bonos entre los distintos gremios, con sumas fijas que en algunos casos superan los $140.000, mientras la mayoría de los sectores sufre pérdidas reales de sus ingresos.

Los salarios del mes de enero ya arrancan con negociaciones que incluyen bonos.

El Índice de Salarios del INDEC registró en octubre un aumento del 2,5% , apenas por encima de la inflación del mes ( 2,3% ), lo que marcó una leve recuperación real de los ingresos, aunque únicamente explicada por el sector informal . Los sueldos del sector registrado avanzaron 2% ese mes y perdieron con la inflación, según la misma medición oficial.

Lo cierto es que la evolución de los ingresos muestra fuertes disparidades entre sectores , como señaló Ámbito , en un contexto en el que los salarios todavía enfrentan tensiones frente a la leve aceleración de la inflación de los últimos meses. De esta manera, el informe oficial correspondiente a octubre expone, pese a su rezago, la heterogeneidad del mercado laboral.

Un análisis más actualizado de C-P Consultora , dirigido por Federico Pastrana , uno de los economistas expertos en el mercado laboral, advierte que en noviembre los salarios de convenio mostraron, por primera vez en seis meses, una aceleración nominal , aunque insuficiente para ganarle al IPC . “La aceleración inflacionaria derivó en una pérdida acumulada que forzó renegociaciones por encima de la pauta oficial (1%–1,5%). Aun así, en promedio, los salarios quedaron por debajo de la inflación por quinto mes consecutivo ”, señaló el especialista en su último informe.

Con distintas intensidades, de acuerdo al informe, los indicadores salariales del sector privado —SIPA, Índice de Salarios y convenios colectivos— reflejan caídas reales en los últimos meses , consolidando una contracción respecto de comienzos de 2025 pese a que fueron parcialmente compensados mediante bonos.

Hasta el momento, los sectores más castigados en términos reales son los empleados públicos y las trabajadoras domésticas , con fuertes rezagos frente a la inflación. En ese contexto, Ámbito analizó, en detalle y uno por uno, los aumentos salariales confirmados para el primer mes de 2026.

1. Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) alcanzó un acuerdo salarial con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), entre otras cámaras del sector.

Los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75 percibirán en enero el salario vigente de diciembre. El salario básico más alto corresponde a los profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos, con un haber inicial de $1.285.242,29, mientras que la categoría más baja es la de cadete de personal administrativo, con un básico de $864.022,72.

Asimismo, todos los trabajadores percibirán una suma no remunerativa mensual, que en este mes asciende a $66.000.

2. Farmacéuticos

De acuerdo al CCT 659/13, correspondiente a los trabajadores nucleados en FATFA, los salarios básicos de este mes se ubican en $1.053.523,88 para la categoría de cadetes, mientras que los farmacéuticos percibirán un básico de $1.598.222,54.

En tanto, las sumas no remunerativas para todas las categorías oscilan entre $94.629,63 y $143.555,56, según el puesto.

3. Construcción

Los trabajadores de la construcción cobrarán en diciembre un incremento salarial del 1,3%, aplicado sobre los nuevos importes actualizados. El aumento es acumulativo y alcanza a todas las categorías.

Además, se acordó una suma no remunerativa que va desde $83.200 para ayudantes y serenos, hasta $103.000 para los oficiales especializados.

Con la aplicación del aumento del 1,3%, los salarios básicos por hora en Zona A quedan establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $5.268

Oficial: $4.506

Medio oficial: $4.164

Ayudante: $3.833

Sereno (en este caso mensual): $696.321

4. Bancarios

Los salarios del sector bancario volverán a actualizarse en diciembre en función del último dato de inflación (2,5%). Como resultado, el salario básico inicial superará los $2 millones.

5. Estatales

Los trabajadores estatales nacionales recibirán un aumento del 2%, junto con el pago de un bono de $50.000. Por su parte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió postergar para enero la negociación paritaria, una vez abonado el aguinaldo correspondiente a diciembre.

En tanto, los estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no percibirán incrementos salariales durante este mes.

6. Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cerró un nuevo acuerdo salarial. A partir de este mes, los trabajadores cobrarán una suma fija no remunerativa de $35.000. Además, se incorporan $31.000 al salario básico, lo que representa un incremento adicional del 3,5%, que se suma al ajuste automático mensual del 1% ya vigente.

7. Empleadas domésticas

Desde enero, los salarios del personal de casas particulares tendrán un nuevo aumento al incorporarse al básico un bono de hasta $14.000 que se venía abonando desde noviembre.

Para la categoría más numerosa —quinta categoría, tareas generales— el salario mínimo pasa a ser de $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales con retiro. En el caso del personal sin retiro, los valores ascienden a $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

El régimen también contempla adicionales por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado, y por zona desfavorable, del 30%, para quienes desempeñan tareas en provincias del sur o en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

8. Alimentación

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) cerró el último aumento del año 2025, que se cobrará en enero y representa un incremento del 2,5% sobre las escalas salariales vigentes. El monto se incorpora para el cálculo de todos los conceptos salariales y es no remunerativo.

9. Mecánicos

Las sumas no remunerativas abonadas durante octubre y noviembre —que oscilaron entre $39.781,71 y $79.562,25, según la categoría— se incorporan este mes a los salarios básicos.

10. Empleados de comercio

Los trabajadores mercantiles cobrarán este mes un extra de $60.000. Además, continúa vigente hasta marzo de 2026 la suma fija no remunerativa de $40.000, acordada en junio. De este modo, el personal recibirá $100.000 en conceptos no remunerativos.

11. Trabajadores del seguro

El sindicato del seguro cerró la paritaria que se extiende hasta abril 2026. Para diciembre corresponde un aumento del 4%, que se aplica sobre los salarios básicos y tiene impacto en todos los adicionales previstos en el convenio colectivo.

12. Hoteleros y gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) acordó las escalas salariales hasta abril de 2026. La categoría cuarta percibirá un básico a partir de $906.993, una suma no remunerativa (cuota 3) con un mínimo de $36.606, y además una gratificación de inicio de temporada de $30.000 para todas las categorías. Este último concepto es no remunerativo y se paga por única vez en diciembre y marzo.

13. Trabajadores del plástico

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento del 4,1% sobre los salarios básicos y una suma no remunerativa de $30.000. El acuerdo fue firmado tras negociaciones con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP). En el entendimiento previo se había establecido un esquema de subas del 1% mensual para el período junio–agosto.

14. Trabajadores de clubes deportivos

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó un incremento del 3% para los trabajadores de clubes de campo y del 2,25% para el personal de mutuales. Los aumentos son remunerativos y se calculan sobre la base salarial de octubre de 2025.

15. Trabajadores de la industria del cuero

Para los trabajadores comprendidos en el CCT 125/75, se acordaron sumas mensuales no remunerativas de $60.000 para el personal mensualizado.

Además, se estableció un aumento de los salarios básicos y un premio por productividad del 2% adicional. Aquellos trabajadores que tengan instrumentado el premio por presentismo percibirán un adicional de $2.250.

16. Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales percibirán este mes un salario básico de $978.908,17 para la categoría de peón general. En paralelo, se actualizarán los montos máximos indemnizatorios, que en diciembre alcanzarán los $3.119.399,37.

Las subas corresponden al personal permanente y de prestación continua, comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, en el marco de la Ley N.º 26.727.

17. Trabajadores de carga y descarga

En el marco del acuerdo alcanzado con la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, los trabajadores de carga y descarga confirmaron los nuevos pisos salariales para este mes. La categoría 4 de Operario percibirá un salario mínimo de $1.138.421, mientras que la categoría 1 de Conductor se ubicará en $1.452.193.

Además, se recuerda que la segunda cuota de la suma no remunerativa ya fue incorporada a los salarios básicos.

18. Pasteleros

Durante este mes, los trabajadores del sector pastelero cobrarán un incremento del 4,37% en los salarios básicos, al que se suma una asignación no remunerativa del 2,22%, aplicable a todas las categorías.

19. Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en su rama extractiva, acordó un aumento del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre.

De este modo, los trabajadores jornalizados percibirán haberes que parten desde $48.713,03, según categoría, mientras que los mensualizados cobrarán salarios que comienzan en $1.154.601,48. Además, se suma un incremento del 1% por antigüedad y el Adicional Especial por Zona 3, equivalente al 20% sobre los básicos.

20. Petroleros

Según informó la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, los trabajadores del sector gas recibirán en diciembre un aumento del 1,92% sobre los salarios y un incremento adicional del 3% no remunerativo, que será aplicado en los haberes de diciembre de 2025.

21. Químicos

En el marco de una nueva negociación salarial, la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQYP) y la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) acordaron que, a partir de este mes, se aplicará un incremento salarial ajustado por el IPC de julio, agosto y septiembre de 2025.

Asimismo, se adiciona por último mes un aumento del 6,1% sobre los básicos iniciales del personal Operario.

El acuerdo también contempla el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa para todos los trabajadores, con mecanismos de actualización.

22. Estacioneros

El Sindicato de Estaciones de Servicio GNC, Garages, Playas y Lavaderos alcanzó un acuerdo que establece el pago de una gratificación extraordinaria por única vez y de carácter no remunerativo de $21.000 durante este mes.

A partir de los salarios correspondientes a enero, que se cobrarán en febrero, dicho monto de $21.000 se incorporará a la remuneración básica.

23. Telefónicos

La conducción de la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) cerró un acuerdo salarial para este mes que establece un aumento del 2,30% sobre las escalas de noviembre de 2025.

Para los trabajadores de actividad móvil, el incremento se aplicará en un 100% sobre el salario básico.

En tanto, para la actividad fija, el aumento se distribuirá de la siguiente manera:

2%, del cual el 60% impacta en el salario básico y el 40% restante en el Adicional Especial.

El 0,30% restante se abonará como viático convencional no sujeto a rendición, con impacto en productividad y turnos habituales.

24. Metalúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) oficializó un nuevo acuerdo salarial, que aún resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo. El entendimiento establece un aumento remunerativo del 4,2%, al que se suma una suma fija no remunerativa de $15.000. Un punto central del acuerdo es la definición del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). A partir de enero de 2026, ningún trabajador metalúrgico alcanzado por el convenio podrá percibir menos de $1.004.438 mensuales, considerando conceptos remunerativos y no remunerativos.

25. Empleadas domésticas

El inicio de 2026 llegará con una actualización salarial para el personal de casas particulares. El ajuste previsto para diciembre de 2025 fue del 1,3% sobre la escala vigente hasta ese momento, con impacto en todas las categorías y modalidades de contratación registradas en el régimen especial del sector.

Además del aumento salarial, la resolución establece el pago de una suma extraordinaria no remunerativa, que se incorporará a los básicos en enero.

El bono se abonará de la siguiente manera:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

$9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas semanales

$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

26. Maestranza

El Sindicato Obreros de Maestranza (SOM) cerró un acuerdo salarial que contempla para este mes un aumento del 3,27%. De este modo, un trabajador Oficial – Jornada Completa percibirá un salario bruto de $901.895.

27. Encargados de Edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH), conducida por Víctor Santa María, ratificó que este mes se incorpora una suma mensual de $50.000.

De esta forma, los salarios básicos para la categoría Encargado Permanente sin vivienda quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría 1: $1.102.462

Categoría 2: $1.056.526

Categoría 3: $1.010.590

Categoría 4: $918.719

A estos montos se suman diversos adicionales remunerativos y no remunerativos, que incrementan el salario mensual total.

28. Trabajadores del vidrio

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA) cerró la paritaria del sector con un acuerdo que establece un aumento salarial del 2,5% para este mes.

29. Trabajadores de la carne

Los trabajadores de la carne y del sector frigorífico acordaron una paritaria que incluye un aumento del 2% para este mes, junto con el pago de una suma fija de $20.000 vinculada al presentismo. Este adicional se mantendrá vigente hasta el mes de febrero.