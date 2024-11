Cuidate de las estafas bancarias

Julio Ardita : Soy una persona muy apasionada en las cosas a las que me dedico: ciberseguridad, enseñanza, viajes, montañismo, etc. Desde hace más de 30 años me fui desarrollando a través del autoaprendizaje, escuelas, universidades y cursos, aprendiendo sobre ciberseguridad. Siempre fui muy curioso en todo sentido y esto me llevó a tener un caso internacional en la justicia estadounidense en 1995 sobre intrusiones a diferentes sistemas de entidades, gobiernos, universidades y empresas. Luego de brindar una total colaboración, logré cerrar un acuerdo con el departamento de defensa americano y seguir dedicándome a la ciberseguridad.

P.: ¿Qué te motivó a ser parte de esta campaña? ¿Cuál considerás que es tu aporte?

J.A.: Cuando ICBC se acercó con esta propuesta de campaña, me pareció una idea brillante, debido a que se habla de fraudes en general, pero no de fraudes bancarios y esta es una campaña masiva que realiza un banco para ayudar y generar conciencia en las personas sobre los distintos tipos de fraudes y como prevenirlos. Creo que mi granito de arena es contar de manera real lo que está sucediendo con los fraudes bancarios y, sobre todo, cómo podemos hacer para prevenirlos entre todos. El fraude bancario en la Argentina viene con una clara tendencia de crecimiento y esta campaña ayuda de forma muy directa a que la gente tenga más herramientas para protegerse.

Estafas ICBC

P.: ¿Cuáles son los puntos débiles de las personas a través de los cuales los estafadores logran cometer sus delitos?

J.A.: Creo que las personas son el eslabón más débil de la cadena, ya que los bancos, las empresas y los dispositivos móviles incluyen tecnologías que ayudan a prevenir este tipo de fraudes, pero en general la gente tiende naturalmente a confiar en los celulares, en una foto que ve, en un mensaje que recibe que es muy parecido a un mensaje original o en una llamada donde alguien se hace pasar por otro. Los estafadores explotan lo que se conoce como vulnerabilidades humanas, generando emociones positivas o negativas, a través de las cuales las personas tienden a confiar: juegan con la urgencia del caso, les aseguran que ganaron un auto, un viaje o les ofrecen ganancias exorbitantes.

P.: ¿Por qué la gente entrega sus claves casi sin darse cuenta de que están estafándola? ¿Hay forma de protegerse contra las estafas de este tipo?

J.A.: En general, las personas naturalmente confían en la comunicación, así somos los seres humanos. Al existir un teléfono celular en el medio, las personas tendemos a confiar en un mensaje recibido, un llamado, hacemos click en un link o seguimos las instrucciones de una persona que nos llama y guía en una operación fraudulenta. La forma de protegerse de este tipo de estafas es activar el "botón" del sentido común en la persona, pensar unos segundos antes de responder y tener claro que nunca hay que compartir el usuario, clave o token de nuestro home banking o aplicaciones.

P.: ¿Algún pensamiento o reflexión que quieras sumar?

J.A.: Creo que esta campaña expuso, por primera vez sobre la mesa, el tema de los fraudes bancarios, generando un excelente impacto en captar la atención de las personas y lograr que se genere más conciencia sobre los riesgos de ciberseguridad actuales.

Estafas virtuales.jpg

Stella Laurenti, Communication & Media Manager en ICBC

Periodista: ¿Cuál es el objetivo del banco para esta campaña?

Stella Laurenti: Nos enfocamos en generar conciencia respecto de la precaución que debemos tener las personas para no caer en las popularmente llamadas “estafas bancarias”. Las estafas comienzan afuera de los bancos, los delincuentes usan diversas estrategias para conseguir que la gente les de los datos de acceso a sus cuentas (usuario, clave y los 6 números del toquen) para robarle la plata. Esto se llama ingeniería social porque, mediante artilugios, logran manipular a la gente para establecer confianza, hacerles creer que los está contactando el banco y así obtener información sensible. No son los bancos los que estafan sino delincuentes haciéndose pasar por otros y es por esto que queremos llevar este mensaje de prevención.

P.: ¿Por qué la campaña cuenta con una etapa teaser?

S.L.: Para generar impacto, conversación y lograr interés en la campaña completa, cuyo fin último es que mucha gente vea los contenidos educativos donde Julio Ardita explica como son las estafas y las medidas que tenés que tomar para no caer.

P.: ¿Por qué eligieron a Julio Ardita como la cara de esta campaña?

S.L.: Porque Julio es un reconocido experto que hace más de 20 años se dedica a la prevención de estafas y, como fue hacker, conoce las modalidades de delito desde adentro. “Te lo explica alguien que sabe”.

P.: ¿Que tiene de disruptivo esta campaña?

S.L.: Rompimos el molde de la industria, animándonos a hablar de “estafas bancarias” para llegar en forma directa al interés de la gente. En general se habla de ciberdelitos o fraudes (sin especificar) pero el punto es que las modalidades fueron creciendo en diversidad y las estafas ya no son solo digitales, sino telefónicas y presenciales también. Además, los medios y la opinión pública se refieren a estos casos como “ESTAFAS BANCARIAS” y nosotros no evitamos el tema. Queremos que nuestros clientes y las personas en general que operan con bancos y fintechs sepan que deben protegerse y no entregar sus datos confidenciales.

P.: ¿Cuál es el fin último de esta campaña?

S.L.: Generar atención y conversación en la etapa teaser como puente para lograr alcance con los videos educativos (7 en este año) que abarcan las casuísticas más vigentes en este momento:

1. Nunca googlees para entrar al homebanking

2. Cuidate de los perfiles falsos en redes sociales

3. Atención con los correos electrónicos que recibas

4. No dejes que te estafen por teléfono, whatsapp, ni SMS

5. No entregues tus tarjetas, pedí el posnet

6. Chequeá adonde te lleva el QR que escaneás

7. Nunca dejes que alguien dé de alta un producto bancario por vos.

Acá todos los videos ICBC | Luchemos contra las estafas bancarias.