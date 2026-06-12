El nuevo management del bienestar: por qué el cuidado de las personas es la clave de la competitividad de una organización

En un escenario laboral atravesado por la consolidación de la inteligencia artificial, las organizaciones redefinen sus estructuras. A la par, el foco migró de los beneficios tradicionales a una estrategia integral centrada en la experiencia de las personas.

El bienestar hoy se consolida como un eje estratégico con impacto directo en la atracción y retención del talento crítico.

La gestión de personas en el ámbito corporativo atraviesa una evolución. Las estructuras asociadas a los esquemas de compensaciones fijas o a un catálogo de beneficios aislados están avanzando hacia una mirada transversal sobre la experiencia integral del colaborador. En un contexto global marcado por la digitalización acelerada, las organizaciones líderes están redescubriendo que su principal diferencial competitivo continúa siendo estrictamente humano.

Diversos estudios coinciden en que la competitividad y la sostenibilidad de las empresas no dependerán únicamente de su capacidad de innovación técnica, sino de su habilidad para construir culturas corporativas basadas en la confianza, el bienestar y el desarrollo continuo de sus equipos.

De esta forma, el bienestar ya no es percibido como un complemento o un gesto blando del área de Recursos Humanos; hoy se consolida como un eje estratégico con impacto directo en la atracción y retención del talento crítico.

Para dar respuesta a estas demandas, las organizaciones buscan consolidar liderazgos caracterizados por la cercanía, la escucha activa y la capacidad de acompañar los procesos de cambio sin coartar la independencia de los equipos.

Las organizaciones buscan consolidar liderazgos caracterizados por la cercanía, la escucha activa y la capacidad de acompañar los procesos de cambio.

El caso testigo: la cultura del cuidado como estrategia institucional

Esta transformación profunda del mercado corporativo e institucional se ve reflejada de forma anual en las evaluaciones de clima laboral. En la edición 2026 del ranking "Empresas que Cuidan", elaborado por la consultora internacional Great Place to Work, se analizaron las prácticas de más de 200 organizaciones en Argentina a partir de la experiencia real de sus propios colaboradores.

En la categoría de 251 a 1.000 colaboradores, Universidad Siglo 21 obtuvo el primer puesto del país, siendo reconocida por la transversalidad de sus prácticas de bienestar, confianza y cultura interna. El resultado de este informe pone en relieve un fenómeno crecientemente validado: es perfectamente viable consolidar de manera conjunta entornos de alto rendimiento con altos niveles de bienestar percibido.

¨Patricia Porello Patricia Porello.

Desde la institución educativa explican que este posicionamiento es el resultado de una planificación orientada a las personas. Al respecto, Patricia Porello, Directora de Gestión Humana de la institución, señaló: “En Universidad Siglo 21 entendemos que el cuidado de las personas se construye desde una estrategia integral basada en tres ejes fundamentales: bienestar integral, promoviendo el cuidado físico, emocional y social; desarrollo humano, potenciando las capacidades e impulsando planes de formación permanentes que robustezcan las competencias de nuestros equipos; y orgullo y trascendencia, fomentando un entorno colaborativo y de escucha activa para que las personas sean protagonistas de nuestro crecimiento organizacional”.

Un modelo cultural con visión de largo plazo

Este hito no se presenta de forma aislada. En la lista general de las mejores organizaciones para trabajar en Argentina, la casa de estudios alcanzó la cuarta posición de su categoría, lo que representa su décima distinción consecutiva en dicho ranking nacional.

La sostenibilidad de este clima organizacional se fundamenta en un modelo de conducción que fomenta de manera activa el liderazgo femenino y la toma de decisiones estratégicas lideradas por mujeres. Un reflejo de esta identidad es la gestión de su Rectora, Laura Rosso, cuya conducción adquiere un valor simbólico y de pertenencia al convertirse en la primera graduada de la propia institución en alcanzar la máxima autoridad académica.

Laura Rosso Laura Rosso.

Respecto a la visión institucional que sustenta este clima, Laura Rosso afirmó: “Creemos firmemente que la vanguardia institucional requiere de entornos colaborativos, donde la escucha activa permita a nuestros equipos ser verdaderos protagonistas de nuestro crecimiento organizacional. Promovemos una cultura de autonomía técnica, donde el desarrollo de cada profesional se traduce directamente en mejoras tangibles para nuestro sistema de enseñanza, entendiendo que la innovación académica solo es posible cuando existe una cultura que impulsa, ante todo, el desarrollo integral de las personas”.

Frente a la automatización de los procesos operativos, la perspectiva corporativa moderna ya no plantea una competencia entre las capacidades del personal y los sistemas digitales, sino una integración sinérgica. Así, las tendencias del mercado actual evidencian que el verdadero diferencial competitivo y la sostenibilidad institucional no radican en las estructuras de control tradicionales, sino en la solidez de la cultura interna.

Las organizaciones más atractivas se consolidan hoy como comunidades que promueven la autonomía técnica y el bienestar integral, transformándose en entornos donde las personas eligen quedarse a desarrollar su máximo potencial gracias a la confianza y a la calidad de sus vínculos humanos.