El polémico inversor que apuntó contra grandes empresas y ganó millones en el camino: la historia de Bill Ackman







Este empresario sin miedo al éxito ha sido cuestionado por sus arriesgadas decisiones que le han permitido generar miles de millones de dólares.

Sin miedo a las inversiones riesgosas, hoy tiene un patrimonio que supera los mil millones de dólares.

En el mundo de las inversiones, algunos nombres destacan no solo por sus ganancias, sino también por las apuestas arriesgadas que asumieron. Bill Ackman es uno de ellos, reconocido por decisiones que le valieron millones y por un estilo directo que generó seguidores y detractores a partes iguales.

Su trayectoria combina movimientos financieros que marcaron tendencia con polémicas públicas que pusieron su nombre en la primera plana. Hoy es una de las figuras más comentadas de Wall Street y un referente que no pasa inadvertido en el ámbito empresarial.

Bill Ackman 1 Cómo generó su gran fortuna Bill Ackman Bill Ackman dio sus primeros pasos en el mundo financiero con su firma Gotham Partners, fundada en 1992 luego de graduarse. La empresa creció rápidamente gracias a inversiones en bienes raíces y compañías públicas, aunque enfrentó demandas legales y cerró en 2003. Esa experiencia le enseñó lecciones clave sobre riesgos y estrategia.

En 2004 fundó Pershing Square Capital Management, captando 54 millones de dólares desde el inicio, combinando su propio dinero y aportes de inversores como Leucadia National. Con Pershing Square se consolidó como un inversor activista, tomando participaciones importantes en compañías para presionar cambios y aumentar su valor.

En 2012 lanzó una polémica apuesta contra Herbalife, sosteniendo que la compañía operaba como un esquema piramidal. La jugada lo expuso a críticas y terminó perdiendo cerca de mil millones de dólares al cerrar su posición en 2018.

Tras algunos años difíciles, en 2019 el fondo tuvo un repunte del 58,1 %. En 2020 anticipó la caída del mercado por la pandemia, invirtiendo 27 millones en coberturas que le generaron 2.6 mil millones de dólares en pocos días, consolidándolo entre los grandes del sector. Desde entonces, continuó con apuestas importantes: en 2021 lideró una inversión de 2.8 mil millones de dólares en Universal Music Group, y en 2023 adquirió acciones de Netflix por 1.1 mil millones, aunque esta última inversión registró pérdidas cuando cayó el precio de la acción. Miles de millones: el patrimonio actual de Bill Ackman Bill Ackman posee un patrimonio estimado en 8.9 mil millones de dólares, según la revista Forbes. La mayor parte de su fortuna proviene de su fondo Pershing Square Capital Management y de inversiones estratégicas en compañías como Universal Music Group y Netflix, además de sus apuestas activistas en empresas como Wendy’s y Canadian Pacific Railway. Con su patrimonio, Ackman combina vida personal y filantropía. Posee propiedades de lujo en Nueva York y participa activamente en la Pershing Square Foundation, que apoya educación, salud y justicia social. También ha realizado donaciones a organizaciones como el Innocence Project y se comprometió a donar parte de su riqueza a través de The Giving Pledge.

