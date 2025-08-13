Logró una fortuna de millones con una pequeña inversión y una arriesgada decisión: quién es Neerja Sethi







Con una inversión mínima y visión estratégica, Neerja Sethi construyó un imperio tecnológico que hoy vale miles de millones de dólares.

Neerja Sethi fundó Syntel con 2.000 dólares y la llevó a convertirse en una empresa valuada en miles de millones antes de venderla a Atos SE.

El sorprendente ascenso de Neerja Sethi inspira a millones de emprendedores en todo el mundo. Con apenas unos miles de dólares y una gran visión, logró posicionarse entre las mujeres más influyentes del sector tecnológico. Su historia refleja cómo la determinación y la estrategia pueden cambiar el rumbo de una vida.

Lo que comenzó como un modesto proyecto familiar en Estados Unidos se transformó en un imperio global de consultoría y externalización de TI. La vida de Neerja Sethi demuestra que incluso en mercados dominados por gigantes, una idea clara y trabajo constante pueden abrir camino hacia la cima empresarial.

Nacida en India y con formación en matemáticas e informática, Neerja Sethi inició su carrera en la reconocida Tata Consultancy Services, donde adquirió una sólida base en el mundo de la tecnología. Allí conoció a Bharat Desai, con quien compartió la ambición de crear una empresa propia.

En 1980, desde su apartamento en Troy, Michigan, la pareja fundó Syntel con una inversión inicial de solo 2.000 dólares. Su propuesta combinaba eficiencia, talento y una fuerte orientación al cliente, lo que rápidamente atrajo a empresas que buscaban optimizar sus operaciones tecnológicas.

Durante casi cuatro décadas, Sethi lideró Syntel con visión estratégica, expandiendo sus servicios a nivel global. En 2018, la compañía francesa Atos SE adquirió Syntel por 3.400 millones de dólares, lo que consolidó su fortuna y la colocó en la lista de Forbes de mujeres más ricas hechas a sí mismas.

Lejos de retirarse por completo, Sethi continúa involucrada en iniciativas empresariales y filantrópicas, inspirando a nuevas generaciones con su ejemplo de perseverancia y liderazgo. Miles de millones: el patrimonio actual de Neerja Sethi El patrimonio de Neerja Sethi supera ampliamente los 1.000 millones de dólares, con ingresos provenientes de la venta de su participación en Syntel y otras inversiones estratégicas. Su éxito es una referencia obligada para quienes buscan alcanzar independencia financiera a través de la innovación. Actualmente reside en Fisher Island, Florida, donde combina su vida familiar con proyectos que promueven la educación y el desarrollo tecnológico, manteniendo intacta su influencia en el sector.

