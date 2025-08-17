SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de agosto 2025 - 13:33

El apretón monetario afectó a las empresas: las tasas de interés se dispararon y el descubierto de cuenta corriente es de 80%

El endurecimiento monetario disparó el costo del financiamiento a corto plazo: las empresas pagan hasta 80% anual por descubiertos y 77% en cheques, lo que frena la actividad y obliga a buscar alternativas.

Las tasas de interés elevadas duplicaron el costo d las empresas.

Depositphotos

El efecto se replicó en el descuento de cheques, herramienta clave para las pymes, donde la tasa anual pasó de menos del 40% a superar el 77% en algunas entidades bancarias.

Frente al encarecimiento extremo del crédito, las empresas comenzaron a modificar su comportamiento. Dos son las principales alternativas que hoy desplazan al financiamiento bancario:

  • Endeudamiento con proveedores: se busca trasladar el costo financiero a lo largo de la cadena de pagos, extendiendo plazos de cobranza y pago.

  • Mayor tenencia de efectivo: muchas compañías incrementan su liquidez en caja para cubrir baches sin recurrir a adelantos en cuenta corriente.

Como consecuencia de este viraje, el stock total de adelantos bancarios en cuenta corriente cayó un 11% desde mediados de julio, de acuerdo con datos del Banco Provincia.

Las empresas con menos crédito tras el apretón financiero

Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación

Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps.

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad.

Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.

