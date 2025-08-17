El apretón monetario afectó a las empresas: las tasas de interés se dispararon y el descubierto de cuenta corriente es de 80%







El endurecimiento monetario disparó el costo del financiamiento a corto plazo: las empresas pagan hasta 80% anual por descubiertos y 77% en cheques, lo que frena la actividad y obliga a buscar alternativas.

Las tasas de interés elevadas duplicaron el costo d las empresas. Depositphotos

La decisión del equipo económico de endurecer la política monetaria para contener la suba del dólar ya está impactando en la economía real. El costo para las empresas de financiarse a corto plazo se disparó en las últimas semanas: la tasa por girar en descubierto en cuenta corriente saltó del 35% al 80% anual, lo que frena la actividad y obliga a las compañías a rediseñar su estrategia financiera.

El efecto se replicó en el descuento de cheques, herramienta clave para las pymes, donde la tasa anual pasó de menos del 40% a superar el 77% en algunas entidades bancarias.

Frente al encarecimiento extremo del crédito, las empresas comenzaron a modificar su comportamiento. Dos son las principales alternativas que hoy desplazan al financiamiento bancario:

Endeudamiento con proveedores: se busca trasladar el costo financiero a lo largo de la cadena de pagos, extendiendo plazos de cobranza y pago.

Mayor tenencia de efectivo: muchas compañías incrementan su liquidez en caja para cubrir baches sin recurrir a adelantos en cuenta corriente.

Como consecuencia de este viraje, el stock total de adelantos bancarios en cuenta corriente cayó un 11% desde mediados de julio, de acuerdo con datos del Banco Provincia.

pesos.jpg Las empresas con menos crédito tras el apretón financiero Plazos fijos: las tasas se acercan al 50% anual y duplican a la inflación Las tasas de los plazos fijos siguen en alza ante la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen casi un 50% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la suba de las cauciones bursátiles y de las Lecaps. De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 35% y 48,50%, según la entidad. Con una inflación mensual cerca del 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa al 4%, es decir, el doble que el IPC.