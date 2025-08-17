La última jugada de Warren Buffett: qué acción compró y encendió a Wall Street







El holding Berkshire Hathaway reveló que adquirió 5 millones de acciones de una acción el segundo trimestre. La noticia disparó el papel 12% y reavivó el interés de los inversores, que la ven como la nueva apuesta fuerte del mercado estadounidense.

Warren Buffett en su última apuesta antes de salir de la compañía.

Las acciones de UnitedHealth Group escalaron 12% el viernes después de que Berkshire Hathaway, el holding de inversiones de Warren Buffett, revelara la compra de 5 millones de acciones durante el segundo trimestre del año. La noticia llevó la cotización por encima de los u$s306, dando un respiro a un papel que venía fuertemente castigado en los últimos meses.

La compañía aseguradora y de salud, líder en el mercado estadounidense, había sufrido una pérdida de más del 45% en lo que va de 2025, con resultados por debajo de lo esperado y un cúmulo de factores que deterioraron su imagen frente a inversores y clientes. Pese al rebote de este viernes, el balance acumulado del año aún muestra un retroceso cercano al 40%.

Una compañía bajo presión: ciberataque, crisis de gestión y tragedia En el último año, UnitedHealth atravesó algunos de los episodios más difíciles de su historia. En 2024, una de sus filiales, Change Healthcare, fue blanco de uno de los mayores ciberataques registrados en el sector, lo que paralizó durante meses el sistema de pagos a proveedores de salud y obligó al Departamento de Salud de Estados Unidos a intervenir para normalizar la operatoria.

El golpe se trasladó a los balances: los costos del ataque fueron mayores a lo previsto y provocaron nuevas caídas en Wall Street. La situación se agravó en diciembre pasado con el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de seguros, quien murió baleado en un viaje de trabajo en Manhattan. El caso generó una fuerte conmoción pública y abrió un debate sobre el funcionamiento del sistema de salud privado en Estados Unidos.

El sospechoso, Luigi Mangione, de 27 años, fue detenido días después en Pensilvania y enfrenta cargos federales por asesinato, con la posibilidad de recibir la pena de muerte.

unitedhealth-group En el último año, UnitedHealth atravesó algunos de los episodios más difíciles de su historia. La vuelta de Hemsley y los desafíos por delante Tras la renuncia de Andrew Witty en medio de la crisis, la conducción quedó nuevamente en manos de Stephen Hemsley, histórico CEO de la compañía. En su primera conferencia con inversores, reconoció errores estratégicos y de precios que no lograron anticipar el contexto de mayores costos en el sector. “Más allá de los factores externos que golpearon a toda la industria, hemos cometido errores de gestión y de precios”, admitió ante los accionistas. El repunte de UnitedHealth también tuvo un efecto inmediato sobre el Dow Jones, que subió cerca de medio punto porcentual en la jornada. Cabe recordar que, en mayo, las pérdidas de la compañía llegaron a explicar el 88% de la caída del índice en lo que iba del año, lo que da cuenta del peso de esta aseguradora en la plaza neoyorquina.