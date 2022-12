Cómo convertirse en un experto en el nuevo y cambiante mercado digital

Sus inicios no fueron color de rosa, como puede pensarse hoy si se observa su actualidad. “Realmente no fue un camino fácil. No era sencillo ir puerta a puerta, tocando el timbre para vender zapatillas. Me generaba vergüenza y miedo, pero también viví cosas que me hicieron crecer mucho. Es duro y muy doloroso en ocasiones cuando las cosas no te salen como esperabas pero me iba a dormir feliz porque todos los días daba un paso más hacia donde quería llegar. Recuerdo que en muchas reuniones me costaba hasta pagar el café pero mis ganas de crecer eran muy fuertes”, detalla quien se potenció durante la aceleración del mercado que generó el Covid-19.