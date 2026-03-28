Emprendedor argentino apuesta por la música como activo financiero de refugio ante la incertidumbre global

Tras superar los u$s50 millones en operaciones, la musictech fundada por Cristian Larrosa relanza su plataforma MusicTraders. Busca ganar terreno en la compra de catálogos de artistas de habla hispana.

La empresa global de música, tecnología y finanzas creada por el emprendedor argentino Cristian Larrosa dio un nuevo paso en su ambicioso plan de expansión internacional al anunciar el lanzamiento de una división estratégica dentro de su plataforma MusicTraders.

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Se trata de Deals & Acquisitions (contratos y adquisiciones), una unidad diseñada para escalar la compra, estructuración y gestión de catálogos musicales, en un contexto en el que la empresa ya superó los u$s50 millones en operaciones y consolida su crecimiento como un actor emergente en el negocio global de regalías.

El anuncio no solo implica una ampliación operativa, sino también un reposicionamiento conceptual : Larrosa busca instalar la idea de que la música dejó de ser únicamente una industria cultural para convertirse en un activo financiero estratégico , capaz de competir con instrumentos tradicionales en un escenario internacional atravesado por la volatilidad y la incertidumbre.

“Los flujos de caja del streaming son independientes de los conflictos regionales o las disputas comerciales ; la gente no deja de escuchar música por una crisis arancelaria”, argumenta Larrosa, un músico, compositor y productor nacido hace 44 años en la Ciudad de Buenos Aires.

La creación de la división Deals & Acquisitions dentro de MusicTraders responde al objetivo de profesionalizar y acelerar el acceso a oportunidades de inversión en derechos musicales, especialmente en mercados emergentes.

Según informó la musictech, la plataforma de acceso exclusivo por invitación fue completamente renovada para acompañar este salto de escala, luego de seis años de operaciones continuas que le permitieron acumular más de u$s25 millones en activos bajo gestión, con una mecánica similar a la de cualquier fondo de inversión tradicional.

En este marco, la nueva división se enfocará en identificar, negociar y estructurar acuerdos de adquisición de catálogos, conectando a artistas, sellos y titulares de derechos con inversores institucionales, family offices y fondos especializados.

El movimiento refleja una tendencia creciente en la industria musical: la conversión de los derechos de autor en activos financieros. Así, las regalías futuras se convierten en activos negociables en mercados cada vez más sofisticados.

La creación de un equipo para competir con los grandes fondos

Uno de los puntos que Larrosa destaca de sus anuncios es la conformación de un equipo internacional con perfiles provenientes de algunas de las principales compañías del ecosistema musical y tecnológico.

La nueva estructura incorpora ejecutivos con experiencia en plataformas como Spotify y TikTok, así como en grupos editoriales como BMG, lo que apunta a fortalecer áreas clave como adquisiciones, relaciones con inversores y alianzas estratégicas, según informó la compañía en su blog.

Entre los nombramientos se destacan especialistas en licencias, operaciones y mercados internacionales, junto con perfiles orientados a la gestión de capital institucional.

Esta combinación busca dotar a la compañía de una estructura capaz de competir en un segmento donde operan grandes fondos de inversión y multinacionales del entretenimiento, con foco en el mercado hispanoparlante.

“El streaming rompió las barreras idiomáticas. En 2025, canciones en 16 idiomas diferentes llegaron al Top 50 Global. El español continúa siendo un pilar fundamental, formando parte del grupo de idiomas que superan los 100 millones de dólares en regalías, junto al inglés y el portugués”, destacó Larrosa.

Detrás de la expansión de Larrosa hay una tesis central que su CEO repite en cada intervención: la música se está consolidando como un activo de refugio en etapas de inestabilidad global, tanto económica como geopolítica.

“La música no es sólo arte; es un activo financiero en plena expansión global. En un mundo de guerras arancelarias, conflictos regionales y riesgo correlacionado, la música es una de las pocas clases de activos donde los flujos de caja no dependen de la geopolítica”, afirmó Larrosa al presentar la nueva división.

El argumento se apoya en una característica estructural del negocio: el consumo de música, especialmente a través del streaming, mantiene una demanda constante incluso en contextos de crisis. A diferencia de otros activos, las regalías no están directamente atadas a variables como el comercio internacional, los ciclos industriales o las guerras.

Este enfoque posiciona a los derechos musicales dentro de la categoría de activos “no correlacionados”, una cualidad especialmente valorada por inversores en momentos de incertidumbre global.

Un mercado en plena expansión

El crecimiento de Larrosa ocurre en el marco de una industria que atraviesa una transformación profunda y bate récords históricos de ingresos.

Según los datos más recientes del Global Music Report 2026 (que analiza el ejercicio 2025), que publica la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), los ingresos totales del sector ascendieron a u$s31.700 millones, lo que representa un incremento del 6,4% respecto al año anterior.

Este avance fue impulsado principalmente por el ecosistema digital, aunque también se está observando un renacimiento de los formatos físicos, sobre todo con el vinilo, que registra su decimonoveno año consecutivo de expansión.

El streaming se mantiene como la columna vertebral de la economía musical, aportando el 69,6% de los ingresos globales, una cifra que por primera vez superó la barrera de los u$s22.000 millones.

Este crecimiento se sustenta en una base de usuarios cada vez más sólida: al cierre de 2025, el mundo contaba con 837 millones de suscripciones de pago, sumando 85 millones de nuevos abonados en un solo año.

A nivel regional, Latinoamérica se posicionó como el mercado con mayor dinamismo, creciendo un 17,1%, impulsada por el alto consumo digital en países como Brasil y México.

Mientras tanto, China ascendió al cuarto puesto en el ranking mundial de mercados, superando a Alemania y demostrando el cambio de eje hacia las economías emergentes y el continente asiático.

En ese contexto, plataformas como MusicTraders aseguran que su objetivo es democratizar el acceso a este tipo de activos con montos iniciales muy bajos, acercando oportunidades a inversores que antes estaban fuera del radar de la industria musical, como los propios músicos independientes y otros inversores personales.

El foco en artistas de mercados emergentes

Otro eje central de la estrategia de Larrosa es su expansión internacional. La compañía viene reforzando su presencia global con la reciente apertura de una base en Dubái, concebida como hub para Medio Oriente, Norte de África y Asia.

Este movimiento se suma a su operación en Europa y Estados Unidos, y apunta a capturar oportunidades en regiones donde el mercado de catálogos musicales todavía presenta un alto potencial de crecimiento.

En particular, la nueva división de Deals & Acquisitions tendrá un fuerte foco en Latinoamérica y mercados emergentes, donde existe una gran cantidad de repertorio con valor aún no explotado desde el punto de vista financiero.

La estrategia de Larrosa consiste en identificar activos subvaluados, estructurarlos financieramente y conectarlos con capital global en busca de diversificación.

De todos modos, el crecimiento de Larrosa no se limita al negocio financiero. Tal como detalló su fundador a mediados de 2025 a este medio, la compañía viene desarrollando un ecosistema tecnológico propio que integra distintas herramientas orientadas a la industria musical.

Entre ellas se destacan soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica de datos y blockchain, que permiten optimizar la gestión de derechos, evaluar activos y mejorar la trazabilidad de las regalías.

Este enfoque responde a una visión más amplia: construir una infraestructura que combine música, tecnología y finanzas en un mismo entorno, generando nuevas formas de monetización y acceso al capital para artistas y empresas.

Ahora, con el lanzamiento de la nueva división en MusicTraders, la empresa busca consolidarse como un jugador relevante en el mercado global de activos musicales, compitiendo con firmas que manejan carteras de miles de millones de dólares.