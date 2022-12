En la capital triguera del país, todo el potencial de Illinois

Alfredo Gagetti, responsable de PetroTandil, cuenta que toda la gama de semillas Illinois (tanto de trigo como de maíz y soja) llegó para brindar al productor una oferta integral de soluciones comenzando por la elección de la semilla, además de las soluciones en protección y nutrición de cultivos.

El referente agrega que el hecho de ofrecer semillas marca una etapa más de la evolución del distribuidor, que intenta brindar siempre los últimos servicios, así como lo hacía con los combustibles y lubricantes de YPF hasta que comenzó a incorporar todo lo vinculado al agro hace algunos años.

Desde un punto de vista más técnico, Cristian Marguerite, ingeniero agrónomo de PetroTandil, cuenta que tienen mucha información para posicionar cada material de Illinois en donde corresponde. Para eso también llevan a cabo ensayos con los propios productores. “Es una herramienta muy potente para poder tener datos locales, ya sean variedades (de trigo o soja) o híbridos de maíz”, explica.

ypf2.jpg

El ingeniero recuerda que el trabajo que ellos hacen consiste en multiplicar a campo la semilla original que les provee Illinois. Así, obtienen la semilla de primera multiplicación, que es la que compra el productor para usar en su lote.

“Es clave tener una buena calidad de semilla. Y para lograrlo hay que empezar con la elección del lote y la fecha de siembra. Luego, los ensayos también cumplen un rol clave, porque nos permiten generar conocimiento con los productores de la zona y no solo con el que hacemos el ensayo”, dice Margueritte.

Recorriendo YPF Agro - Petrotandil, Buenos Aires.mp4

Justamente, Javier Ciccimarra es productor agropecuario y cliente de PetroTandil. Cuenta que los cultivos más fuertes en la zona son los de fina. “Hacemos mucho trigo y cebada. Luego maíz, soja y algo de papa”, detalla.

El productor ya lleva casi 5 años haciendo ensayos de trigo y maíz con el equipo de Illinois e YPF. “Es un gran beneficio para nosotros, porque al hacer los ensayos en el campo tenemos números reales de nuestra situación y potencial”, dice.

Margueritte cuenta que es fantástico poder trabajar con productores como Ciccimarra que abren las puertas de sus campos para poder probar los materiales. Y el productor dice que ya comprobaron que, en esos campos de buen potencial, si se los ayuda con la tecnología apropiada, responden. “Es fundamental poder trabajar con él, con su equipo, comparar qué pasa en el ensayo versus sus lotes de producción”, explica Margueritte.

En esta campaña 2022/23 llevaron a cabo un ensayo con las tres variedades que tiene Illinois actualmente en su portfolio, que son IS Tero, IS Tordo y IS Hornero. Además, sumaron un material que será el próximo lanzamiento: IS Canario, que saldrá a la luz en el ciclo 2023/24.

Margueritte cuenta que tiene una franja de cada variedad con el planteo del productor. “Este año quisimos hacer un ensayo simple que nos dé datos sobre densidad óptima de siembra”, detalla. Para los ciclos cortos, que son IS Hornero y IS Tordo, usaron la densidad del productor, pero en el caso de Tero tienen esa, más una mayor y una menor. “Buscamos determinar con qué cantidad de semilla por hectárea, con este manejo agronómico, podemos obtener el mayor beneficio”, dice el ingeniero. “El portfolio de trigo de Illinois tiene variedades que se adaptan perfectamente a esta zona, que es la más importante de trigo del país. Nuestra oferta incluye materiales que tienen altísimo potencial de rendimiento y buen perfil sanitario”, se enorgullece. Agrega que lo que buscan es tener “la mejor variedad con la mejor densidad y la mejor propuesta de fertilización, para obtener, en definitiva, el mejor rendimiento”.

Todas las variedades se pueden comprar por Sembrá Evolución, un sistema de comercialización de semillas autógamas impulsado por la industria semillera que le brinda al productor un acceso permanente, y con importantes beneficios, a los últimos avances en genética y biotecnología (Más información en www.sembraevolucion.com.ar).

Todo forma parte de la manera en la que trabaja este distribuidor YPF Agro junto a sus clientes: generando información clave para tomar mejores decisiones y aprovechar a fondo, así, los productos y servicios que ofrece la compañía.

“Nuestro rol y nuestro desafío es ser un proveedor de soluciones integrales para los clientes. Por eso también estamos junto a ellos, los acompañamos en el seguimiento de los lotes, vemos cómo se comportan las variedades y los híbridos para ir ajustando las recomendaciones”, finaliza Margueritte. ©