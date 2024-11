FADEL S.A., dos décadas de crecimiento y compromiso con la eficiencia

En la Avicultura se comenzó comprando pollitos BB a terceros para engordarlos, operando con volúmenes reducidos y gestionada en su totalidad por los socios. Con el correr del tiempo, pero a un ritmo no menor la empresa fue expandiendo su capacidad productiva, permitiendo la profesionalización de las actividades.

Un avance significativo se alcanzó en 2012, con la puesta en marcha de su Planta de Procesamiento de Carne Aviar en la localidad de Pronunciamiento. Esto marcó un antes y un después en los productos elaborados, debido a que dicha Planta fue diseñada y construida con un alto grado de tecnología, por lo que permitió salir a los mercados con mayor ofrecimiento de productos ya que la misma les permitía elaborar Pollo Entero (único producto comercializado hasta ese momento) y todos los Cortes de Pollo (Pechuga, Pata Muslo, Alas, etc.). Consecuentemente esto generó a su vez un alto impacto social con los puestos directos de trabajo para más de 100 familias de la región, pues la Planta se encuentra equidistante de dos pueblos (Pronunciamiento y 1ro. de mayo) con una población cercana a los 2500 habitantes aproximadamente cada uno.

Innovación constante: nuevas unidades y consolidación

El crecimiento continuó en 2013, con la incorporación de un complejo de gallinas reproductoras en la localidad de Jubileo, permitiendo la obtención de sus huevos fértiles propios. A su vez, se alquiló una pequeña planta de incubación en Colón con el fin de incubar los huevos mencionados y de esta forma poder obtener sus pollitos BB.

En paralelo la empresa ya había comenzado a realizar años anteriores algo de Agricultura, bajo la Gestión de Ariel Fiorotto socio de la empresa, la cual fue aumentando su capacidad de siembra en consonancia con el incremento de demanda de cereales de las plantas para la elaboración de alimentos balanceados, cubriendo actualmente una parte importante de la demanda anual; básicamente Soja y Maíz.

En el año 2015 con el fin de acondicionar y aumentar capacidad de acopio de cereales, se suma una segunda Planta de Alimentos ubicada próxima a la Localidad de Villa Elisa, la que más tarde pasaría a formar parte del Patrimonio de la empresa por hacer uso de la opción de compra de la misma.

Continuando con la diversificaron de actividades en el año 2017, se comenzó a desarrollar Ganadería Bovino. Los mismos se adquieren en categoría invernada para luego de engordarlos y llevarlos a la categoría de novillos pesados.

En el año 2018, se logró poner en marcha una Planta de Incubación de última tecnología en la localidad de San José, la misma con su capacidad cubría la producción de huevos fértiles del complejo de Jubileo. No obstante, dicha Planta fue diseñada y construida para espejar (duplicar) su capacidad de incubación, hecho que finalmente se concreta en el año 2020. A su vez se fue desarrollando desde 2017 un nuevo complejo de gallinas reproductoras en la localidad Arroyo “El Colman”, con el fin de abastecer la capacidad total de la Planta de Incubación con huevos fértiles propios.

Año 2019 se adquiere una Estación de Servicio, con bandera de AXION, teniendo por finalidad asegurar el suministro de combustible para las unidades que posee la empresa y sus prestadores de servicios, a la vez de desarrollar esta actividad comercial.

Tecnología e innovación: a la vanguardia del proceso productivo

En los últimos años, Fadel sigue apostando por el crecimiento de su actividad principal para lo cual ha incorporado una nueva unidad de negocio Avícola en la localidad de Reconquista, Santa Fe, la cual cuenta con complejos de gallinas reproductoras, planta de incubación y galpones para crianza de pollos parrilleros. Esto ha ocasionado en la Planta Procesadora incrementos en más del doble de puestos de trabajos, pasando a incorporar un segundo turno de trabajo desde el año 2019. Además, se han realizado en la misma obras de infraestructura de gran importancia destacando entre otras; aumento de la capacidad de cortes de pollos, puesta en marcha en 2022 de una Planta de Subproductos de última tecnología con un sistema amigable con el medio ambiente, permitiendo obtener distintas harinas de alta calidad, las cuales se encuentran habilitadas para ser comercializadas en el Mercado Interno como también en el Mercado Externo, contribuyendo a una gestión más sustentable, reduciendo los desechos y transformándolos en materias primas para diversas industrias y/o alimentos para otros seres vivos.

Cuidado Ambiental

Desde sus inicios FADEL siempre tuvo presente que el desarrollo productivo debe ser acompañado del cuidado del medio ambiente.

Todas las unidades de negocio donde se generan efluentes son debidamente tratados en sus sistemas lagunares, pero además de ello en planta de faena y en el complejo porcino, existe un sistema de riego forestal con efluente tratado, es decir que luego de tratar el efluente en las lagunas se lo utiliza para riego de árboles que fueron plantados para tal fin, para especies tales como Sauces, Pinos y Álamos.

En línea con la necesidad mundial de disminución de gases de efecto invernadero, se está llevando adelante un plan de reemplazo de combustibles fósiles por el uso de biomasa de origen forestal.

La generación de vapor en las plantas de alimentos balanceados y en la planta de subproductos, se realiza íntegramente combustionando chip de madera en lugar de GLP/GN. Además, se están instalando hornos para calefaccionar los galpones de crianza de aves, con lo cual se está reconvirtiendo los sistemas para utilizar hornos a pellet de aserrín de madera como combustible, también en lugar de GLP.

En el año 2020 FADEL ha recibido un reconocimiento desde la Secretaría de Ambiente por su compromiso ambiental.

En el año 2022 FADEL participó y obtuvo la certificación del proyecto Estudio de Huella de Carbono y Huella de Agua del Sector Avícola, gestionado por el INTI con la participación de CEPA (Centros de Empresas Procesadoras Avícolas).

Hoy en día la empresa cuenta con un área específica de Medio Ambiente, dedicada a la reducción de la generación de residuos, a la correcta gestión y mejora continua del tratamiento de efluentes y de residuos para reciclaje.

Invertir en tecnologías limpias es una premisa ambiental para FADEL. En forma conjunta, existe una política clara de medio ambiente en el aprovechamiento eficiente de los recursos invaluables tales como las fuentes de agua, gestionando una disminución de la utilización, reutilización cuando así se lo permita en todas las unidades de negocio.

Compromiso con la Formación

El compromiso social siempre ha sido parte integral de la misión y visión de Fadel. En este sentido ha destinado aportes para carreras dictadas en localidades cercanas a las ubicaciones de las distintas áreas, con duraciones de años y reconocimiento de título oficial, dentro los cuales podemos citar entre otros la Licenciatura de Técnico Avícola, ya que los mismo se han estado realizando en coordinación con Universidades de la zona.

En 2023 para orgullo de FADEL, se celebró la primera promoción de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial, dictada en un Aula construida para tales fines en el predio de la Planta de Procesamiento. Dicha Tecnicatura se realizó mediante un convenio oficial con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Concepción del Uruguay, en el cual Fadel, además del espacio físico, recursos económicos, aportó también para el staff de profesores, profesionales del propio equipo de trabajo de la empresa, donde los estudiantes pudieron realizar prácticas concretas y específicas en Planta, de acuerdo a los conocimiento adquiridos. Esta formación está orientada a preparar personas capacitadas, con lo cual puedan insertarse en diversos sectores industriales.

Mercados

Como se mencionó anteriormente desde la puesta en marcha de su Planta de Procesamiento la empresa ha desarrollado mayor oferta de productos y/o el mismo producto en distintos envases. Actualmente la marca FADEL ingresa prácticamente a todas las provincias de la República Argentina, a través de distribuidores a los cuales se les entrega los productos en la puerta de sus depósitos con transportes propios y/o contratados.

Además, desde 2013, FADEL tiene habilitada su Planta de Procesamiento para comercializar sus productos en el Mercado Externo, encontrándose al día de la fecha con habilitación para exportar productos a más de 40 países, entre ellos China, Comunidad Económica Europea, Brasil, Arabia Saudita, Sudáfrica, etc.

En este sentido la empresa decide participar en Ferias Internacionales, alcanzando una gran satisfacción en el año 2019, y cuál fue, la participación por primera vez con un Stand en una de las Ferias Internacionales más Importantes del Mundo, que se llevó a cabo en Anuga, Alemania, donde FADEL S.A. además de realizar la presentación de toda su gama de productos, dio a conocer su SISTEMA DE TRAZABILIDAD, que con orgullo también fue DISEÑADO Y ELABORADO POR EL ÁREA INTERNA DE INFORMÁTICA, con la participación de todo el personal de las distintas áreas que componen FADEL S.A., a través de un CÓDIGO QR.

El mismo, se encuentra en el envase del producto que se está consumiendo, se interactúa con un Smartphone, procediendo a leer dicho código, donde se LINKEA con la página Web de FADEL S.A. y luego cargando los datos de producción, lote y hora que se encuentran en el envase, se obtiene toda la trazabilidad del producto:

“Desde el Establecimiento donde está la gallina que puso el huevo, el transporte habilitado para trasladar a planta de Incubación, día que nació ese pollo BB, la unidad que lo transporta, identificación de la granja que fue criado, cuando se llevó a faena”.

En un futuro, se prevé agregar el LUGAR – DESTINO de nuestro cliente donde fue entregado.

Al dar a conocer el origen de elaboración del producto que se va a consumir, con lo cual con este sistema FADEL S.A., da una mayor CONFIANZA, TRANSPARENCIA y SEGURIDAD del PRODUCTO que se está consumiendo, al estar en tiempo real y al instante conociéndose la TRAZABILIDAD del mismo.

FADEL S.A., es la PRIMER AVICOLA en la Argentina, en incorporar este Código de Trazabilidad, lo que impactó muy favorablemente en el Mercado Interno y más aún en el Mercado Externo.

FADEL SA obtiene la prestigiosa certificación BRCGS

Por otra parte,este año 2024 FADEL ha logrado un nuevo hito en su trayectoria: obtener una de las certificaciones más reconocidas en la industria alimentaria a nivel mundial: la certificación BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), un prestigioso reconocimiento internacional que garantiza los más altos estándares de inocuidad alimentaria en toda su cadena de producción. Lograr esta certificación demuestra el compromiso de FADEL con la cultura de la inocuidad en todos los colaboradores, es un claro reflejo del trabajo constante y dedicado de todo el equipo de FADEL, que sigue firmemente comprometido con la calidad y la seguridad alimentaria, pilares fundamentales en crecimiento la empresa. FADEL hoy en día forma parte del selecto grupo de 28000 empresas a nivel mundial que poseen certificación BRCGS, en más de 130 países.

Mirando Hacia el Futuro

FADEL, se proyecta hacia el futuro con la certeza de que aún quedan muchas metas por alcanzar. Actualmente, se está trabajando en la puesta en marcha de su reciente adquisición, una Planta de Elaboración de Fiambres y Chacinados en la localidad de Monte Vera, Santa Fe, con el fin de poder comercializarlos en el Mercado Interno como así también en el Mercado Externo.

¡20 años de confianza y compromiso!

“Este recorrido de dos décadas de FADEL no habría sido posible sin el respaldo y la confianza de todos nuestros colaboradores, proveedores, clientes e integrados. A cada uno de ustedes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento. Su apoyo ha sido la clave para nuestro crecimiento continuo, y su compromiso distinguido nos impulsa a seguir mejorando día a día. Con la promesa de mantenernos a la vanguardia en la Industria Avícola, FADEL continuará ofreciendo productos de la más alta calidad, comprometida con la seguridad alimentaria y con la certeza de que nuestros productos cumplen con los más estrictos estándares internacionales. Esta confianza es fruto de la transparencia con la que operamos, demostrando en cada etapa nuestra dedicación a la inocuidad alimentaria. El enfoque en la mejora continua es nuestra prioridad, garantizando que nuestros productos no solo cumplan, sino que superen las expectativas de nuestros clientes. Este logro no sería posible sin el trabajo constante y comprometido de todo el equipo de FADEL, cuya pasión por la calidad y la seguridad alimentaria sigue siendo el pilar de nuestra operación. ¡Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de 20 años de crecimiento y logros! Juntos, seguiremos construyendo un futuro lleno de éxitos.”