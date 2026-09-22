Argentina y EEUU firmarán acuerdo por más de u$s6.000 millones para el desarrollo de infraestructura y gas de Vaca Muerta

El compromiso se rubricará en el marco del viaje de Javier Milei a la ONU. Los fondos se destinarán a sectores estratégicos y críticos. Argentina LNG será uno de los proyectos al que apuntarán las inversiones.

Con la presentación de Javier Milei ante la ONU como telón de fondo, Argentina y EEUU firmarán este miércoles un importante acuerdo por u$s6.000 millones en Nueva York que se destinarán a proyectos para sectores estratégicos, entre ellos el de Argentina LNG , vehículo que une a YPF con la italiana ENI y la compañía XRG, de Emiratos Árabes, en Vaca Muerta. Semanas atrás, el trinomio presentó RIGI más importante hasta el momento por u$s51.000 millones.

Los fondos tendrán por objetivo financiar la exportación de gas y realizar importantes obras de infraestructura en zonas de vital importancia la economía argentina. El anuncio estará a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landua, en representación de los gobiernos de Milei y de Donald Trump.

El acuerdo abarcaría también otros proyectos, además del impulso a la iniciativa de YPF. En el marco de la alianza política estratégica que une al libertario con el republicano, la administración estadounidense pone especial en el abastecimiento de energía ante la escalada del conflicto en Medio Oriente con Irán y el convulsionado frente europeo a raíz de la continuidad de los ataques de Rusia sobre Ucrania, dos hechos que presionan sobre los precios de los hidrocarburos.

El acuerdo se sellará en la sede del Consulado argentino en Nueva York donde se llevará a cabo un encuentro sobre cadenas de suministros, energía e infraestructura. El compromiso de inversión estará respaldado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

Buena parte del foco del financiamiento apuntará a Argentina LNG, el cual a mitad del mes pasado presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL), con una inversión acumulada de u$s51.000 millones durante todo el proyecto.

La iniciativa contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

La compañía petrolera estimó que el proyecto generará ingresos por exportaciones cercanas a u$s10.000 millones anuales durante 20 años, permitiendo fortalecer "significativamente" la balanza comercial y el ingreso de divisas para el país. Es la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento.

La compañía argentina informó que durante la etapa de construcción del proyecto se financiará "una parte sustancial de la inversión" bajo un esquema de Project Finance que involucrará a mercados internacionales, una de las soluciones más utilizadas a nivel mundial para grandes proyectos de infraestructura energética.

Milei y Trump, una alianza estratégica

El acuerdo que sellarán este miércoles Argentina y EEUU se da en el marco de la alianza estratégica que une a los gobiernos de ambos países. Una muestra más de la sintonía se dio esta tarde en Nueva York, donde Milei se sumó a la cumbre de "Escudo de las Américas" con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región.

La reunión congregó a la mayoría de los presidentes y cancilleres que forman parte de la alianza y que se encuentran en la ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU. Milei, que había arribado a la ciudad por la mañana, estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, el mandatario argentino tuvo un nuevo encuentro cara a cara con Donald Trump, aunque no consiguió una foto conjunta. Sin embargo, sí logró una mención a su administración: el republicano dedicó parte de su discurso a enumerar resultados electorales de dirigentes de la región a los que había respaldado. Al referirse a Argentina, recordó las victorias de Milei en 2023 y 2025 y las describió como un triunfo “por partida doble”.