El dólar mayorista se mantiene en calma, pero el BCRA compra menos: qué mira el mercado

El tipo de cambio oficial cerró el martes en $1.515, mientras que el informal registró su primera suba en cinco ruedas y alcanzó los $1.555. Pese a la elevada liquidación del agro, la demanda privada de divisas limita la capacidad del BCRA para acelerar las compras.

El dólar mayorista cerró el martes sin cambios en $1.515, luego de retroceder apenas 50 centavos en la primera rueda de la semana y dejar atrás el récord nominal alcanzado el viernes pasado. En contraste, el dólar blue volvió a subir después de cuatro jornadas sin avances y superó los $1.550, mientras el mercado sigue de cerca la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas.

La estabilidad del tipo de cambio oficial se mantiene pese a una elevada demanda privada de divisas, que absorbe buena parte de la oferta aportada por el sector agroexportador y limita el margen de la autoridad monetaria para acelerar sus compras.

En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.535 para la venta, mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el BCRA se ubicó en $1.533,694.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cotizó a $1.534,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,4%, hasta los $1.598,34.

Por su parte, los contratos de dólar futuro registraron subas en los vencimientos hasta noviembre, mientras que los plazos posteriores mostraron retrocesos. La posición de diciembre se ubicó en $1.603,50.

El dólar blue despertó y volvió a superar los $1.550

A diferencia del mercado oficial, el dólar blue interrumpió la estabilidad de las últimas jornadas y registró su primera suba en cinco ruedas. El tipo de cambio informal avanzó $5 este martes y cerró en $1.555 para la venta y $1.535 para la compra, según operadores de la city porteña.

Con este movimiento, la brecha respecto del dólar mayorista se amplió hasta aproximadamente el 2,7%, aunque continúa en niveles reducidos.

La suba también permitió que la cotización informal volviera a superar la referencia de los $1.550, después de cuatro ruedas consecutivas sin avances.

El agro liquida dólares, pero el BCRA compra menos

Uno de los principales interrogantes del mercado pasa por la capacidad del Banco Central para transformar la elevada oferta de divisas en una mayor acumulación de reservas internacionales.

Según estimaciones de PPI, el sector agroexportador viene liquidando alrededor de u$s170 millones diarios durante septiembre. Sin embargo, el BCRA está comprando cerca de u$s14 millones por rueda, una proporción reducida frente a la oferta disponible.

La explicación se encuentra del otro lado del mercado: el resto de los sectores de la economía registra una demanda neta promedio cercana a u$s154 millones diarios, el nivel más elevado desde octubre de 2025. De esta manera, buena parte de los dólares provenientes del agro está siendo absorbida por importaciones, pagos externos y otras necesidades privadas, lo que reduce el excedente disponible para las compras de la autoridad monetaria.

Sin embargo, el ritmo de acumulación de divisas perdió fuerza durante los últimos meses. El promedio diario de compras del Central se redujo a u$s14 millones en septiembre, frente a u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.

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Hacia adelante, la campaña agrícola 2026/27 comienza con perspectivas de producción prácticamente récord y un mayor aporte económico para el país. Durante el lanzamiento de la nueva campaña gruesa, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una cosecha de 157,9 millones de toneladas, que puede ser una buena referencia para lo que se espera en 2027 en cuanto a oferta de dólares.