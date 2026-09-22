Javier Milei coincidió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas pero no hubo foto

Se trató de la primera actividad del mandatario en EEUU en el marco de una nutrida agenda donde además asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Javier Milei coincidió con Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas, pero no consiguió la foto.

El presidente Javier Milei participó este martes por la tarde de una cumbre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para impulsar el "Escudo de las Américas" con el objetivo de combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. En ese marco, el mandatario argentino tuvo un nuevo encuentro cara a cara con Donald Trump, aunque no consiguió una foto conjunta.

La reunión congregó a la mayoría de los presidentes y cancilleres que forman parte de la alianza y que se encuentran en la ciudad para asistir a la Asamblea General de la ONU. Milei, que había arribado a la ciudad por la mañana, estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno ; y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Durante la sesión, la delegación nacional revalidó su compromiso de asumir un rol proactivo en el esquema de seguridad hemisférica , haciendo foco en zonas de alto interés geopolítico como el Atlántico Sur y la Antártida.

Se trató de la primera actividad del mandatario en EEUU en el marco de una nutrida agenda donde además asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La cumbre se trató de la primera actividad del mandatario en EEUU en el marco de una nutrida agenda en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El posible encuentro entre Milei y Trump había generado expectativa, ya que hasta el momento el Gobierno no había podido concretar una reunión formal con el jefe de la Casa Blanca. No obstante, no han circulado imágenes oficiales de dicho cara a cara.

El mandatario estadounidense participó de la cumbre y pronunció una alocución ante los líderes convocados para consolidar la trascendencia de la coalición estratégica multilateral.

El mandatario estadounidense participó de la cumbre y pronunció una alocución ante los líderes convocados para consolidar la trascendencia de la coalición estratégica multilateral.

Además, Trump dedicó parte de su discurso a enumerar resultados electorales de dirigentes de la región a los que había respaldado. Al referirse a Argentina, recordó las victorias de Milei en 2023 y 2025 y las describió como un triunfo “por partida doble”. “He dado mi respaldo a algunos de ustedes. Hasta ahora llevo un pleno de 9 victorias”, afirmó el mandatario ante los líderes reunidos.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Nueva York

Además de su participación en el Escudo de las Américas, Milei tiene previsto reunirse este martes con Marco Rubio. El encuentro con el secretario de Estado estadounidense está programado para la tarde y será uno de los principales puntos de la agenda bilateral de la jornada.

El miércoles será el turno de la actividad central de la gira: el discurso ante la Asamblea General de la ONU. Milei llevará un mensaje centrado en su cuestionamiento al rol que asumió el organismo internacional en los últimos años y en su posición contra nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial. El reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas también formará parte de su exposición.

La agenda presidencial continuará con actividades vinculadas al sector empresario y encuentros con representantes de organizaciones internacionales. Para el jueves está prevista, además, una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.