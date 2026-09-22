Se despertó el dólar blue: anotó su primera suba en cinco ruedas y cruzó un nivel simbólico

El dólar informal avanzó $5 este martes y superó los $1.550 para la venta. Con ese movimiento, la brecha frente al tipo de cambio oficial se amplió al 2,5%.

Subió el dólar blue por primera vez en cinco jornadas.

Después de cuatro ruedas sin avances, el dólar blue volvió a subir . La cotización informal aumentó $5 este martes y cerró por encima de los $1.550. Según los operadores de la city consultados por Ámbito , el paralelo terminó la jornada a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta . El movimiento marcó su primera suba en cinco ruedas y volvió a ampliar la distancia respecto del tipo de cambio oficial.

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Con el cierre de este martes, la brecha entre el blue y el dólar oficial llegó al 2,6% . Aunque el incremento diario fue de apenas $5, alcanzó para quebrar la pausa de las últimas ruedas y dejar a la cotización informal por encima de la referencia de $1.550.

Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.515 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.599,55 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6% .

Valor del dólar MEP hoy, martes 22 de septiembre

El dólar MEP cerró a $1.535 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 22 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 22 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.595,36, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 22 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s86.423, según Binance.