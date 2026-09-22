Reservas del BCRA en caída libre: bajaron en 10 de las últimas 11 jornadas, ¿qué hay detrás?

El stock bruto bajó u$s281 millones y cerró en u$s49.414 millones, pese a que el oro aportó por valuación. El BCRA compró u$s7 millones y extendió la racha positiva a 11 ruedas, aunque el ritmo de intervención siguió en niveles bajos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) no lograron frenar la dinámica negativa y volvieron a caer este martes 22 de septiembre. El stock bajó u$s281 millones , sufrió la segunda peor baja diaria del mes y cerró en u$s49.414 millones , con lo que acumuló una pérdida cercana a u$s800 millones en septiembre . Además, las reservas bajaron en 10 de las últimas 11 jornadas , aun cuando la autoridad monetaria volvió a terminar con saldo comprador en el mercado oficial.

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito , la caída del día respondió principalmente a un pago a la CAF por alrededor de u$s100 millones y al impacto de las cotizaciones de mercado sobre los activos que integran las reservas. En ese marco, el resultado comprador del BCRA no alcanzó para compensar esos movimientos, por lo que el stock bruto volvió a alejarse de la barrera de los u$s50.000 millones .

En la jornada, el BCRA adquirió u$s7 millones y llevó a u$s218 millones el saldo positivo acumulado en septiembre. A su vez, las compras de 2026 llegaron a u$s14.313 millones , mientras que la racha compradora se extendió a 11 ruedas consecutivas . Sin embargo, la intervención siguió siendo reducida frente al tamaño del mercado, ya que la entidad explicó apenas 1% de los u$s608 millones negociados en el mercado de cambios.

Así, el promedio diario de septiembre se mantuvo en u$s14 millones , todavía por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, la racha compradora no modifica el dato central del mes: el BCRA sigue sumando divisas, pero la absorción oficial representa una porción baja del volumen operado.

Aun con el aporte positivo del oro , la variación diaria de las reservas volvió a ser negativa. En efecto, el metal subió 0,30% y habría sumado cerca de u$s10 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. Sin embargo, el dólar global avanzó 0,12% y ese movimiento presionó sobre otras monedas de la cartera, ya que el euro bajó 0,16% , la libra cayó 0,17% , el yuan se depreció 0,07% y el yen perdió 0,03% frente a la divisa estadounidense.

En cuanto a la dinámica reciente de intervención del BCRA en el mercado oficial, la desaceleración de las compras oficiales no aparece asociada a una caída de la liquidación estacional agropecuaria. De acuerdo con PPI, el agro viene aportando cerca de u$s170 millones diarios en septiembre, mientras que el BCRA absorbe alrededor de u$s15 millones por rueda. En paralelo, el resto de los sectores de la economía registró una demanda neta estimada en u$s154 millones diarios, el mayor nivel desde octubre de 2025.

Ese cruce permite explicar por qué el Central compra poco aun con oferta del agro sostenida. Según el mismo relevamiento, la liquidación informada por CIARA llegó el viernes a u$s95 millones y acumuló u$s754,4 millones en la semana. Además, PPI señaló que septiembre podría convertirse en el mejor mes para ese flujo si se excluyen los períodos atravesados por programas especiales de incentivo exportador. Por lo tanto, el menor ritmo de acumulación no responde solo a la oferta, sino también a una demanda de divisas más alta del resto de la economía.

El mayorista subió y el CCL se movió con más fuerza

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.515 para la venta, con una suba diaria de 0,07%. El oficial minorista, en tanto, se ubicó en $1.533,69, mientras que la distancia frente al techo de la banda informado en la planilla quedó en 22,58%.

La mayor variación se observó en el contado con liquidación, que subió 1,90% hasta $1.606,77. El MEP avanzó 0,10% hasta $1.536,51 y el blue aumentó 0,32% hasta $1.555. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,64%, mientras que el canje subió a 4,57%.

El movimiento de los financieros se dio en una jornada en la que el mayorista mostró una variación más acotada y el BCRA volvió a comprar poco. Por eso, la referencia cambiaria no estuvo solo en el precio del dólar oficial, sino también en la capacidad de la autoridad monetaria para transformar el volumen operado en acumulación efectiva de reservas.

El canje de LELINK y la demanda de cobertura

En paralelo a la rueda cambiaria, la Secretaría de Finanzas informó el resultado de la licitación para convertir la LELINK D30S6, que vence el 30 de septiembre. La operación recibió 354 ofertas y permitió adjudicar el equivalente al 75% del valor nominal en circulación de ese instrumento, por lo que el Tesoro logró reducir una parte relevante del vencimiento inmediato.

La conversión se concentró principalmente en la reapertura de la D30O6, con vencimiento el 30 de octubre, donde se adjudicaron u$s2.419 millones sobre u$s2.596 millones ofertados. Además, se asignaron u$s843 millones en la D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, y otros u$s70 millones en el bono dólar linked TZV28, que vence en junio de 2028.