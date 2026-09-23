Hilary Duff llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









Protagonista del fenómeno global Lizzie McGuire y responsable de hits como “So Yesterday” y “Come Clean”, la artista que marcó a toda una generación desembarca finalmente en el país.

La actriz y cantante llega por primera vez a la Argentina en 2027.

Hay encuentros que tardan años en llegar. El de Hilary Duff con el público argentino lleva más de dos décadas esperando su momento y finalmente ocurrirá el 17 de agosto en el Movistar Arena.

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De la mano de DF Entertainment, la artista se presentará por primera vez en el país con “The lucky me tour”, en plena vuelta a la música después de más de diez años y con un regreso a los escenarios que abre un nuevo capítulo en una historia que acompañó a toda una generación.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Hilary Duff en Argentina Las entradas se podrán adquirir desde el 30 de septiembre a las 10:00 horas durante la preventa Santander Visa, con el beneficio de 6 cuotas sin interés, y desde el 2 de octubre a las 10:00 horas en la venta general, disponible con todos los medios de pago. En ambos casos, estarán disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar.

“The lucky me tour” marca el regreso de Hilary Duff a las grandes giras después de casi dos décadas y ya está convirtiendo ese comeback en un fenómeno que crece escenario a escenario. El recorrido pasó por Reino Unido y Europa, con dos noches en The O2 de Londres, y continúa por Australia y Nueva Zelanda, antes de retomar en 2027 con fechas en Canadá y México, donde tiene anunciadas dos presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En Londres, el mensaje “2027 More Dates Loading” apareció impreso en el confeti del último show, anticipando que la gira todavía tiene nuevos destinos por revelar.

El regreso a los escenarios llega acompañado por un presente musical completamente renovado. En febrero de 2026, Duff lanzó luck… or something, su primer álbum de estudio desde Breathe In. Breathe Out. de 2015. Con “Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis” entre las canciones que presentaron esta etapa, el disco volvió a poner su voz en el centro del pop más de una década después de su último lanzamiento y encontró una respuesta inmediata: debutó en el puesto #3 del Billboard 200, su mejor posición en el ranking en casi veinte años.

La dimensión de este regreso se entiende también por todo lo que ocurrió antes. Desde el fenómeno global de Lizzie McGuire hasta discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, Duff fue una de las figuras que definieron la cultura pop de los 2000. “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love” atravesaron aquella época y siguen formando parte del vínculo con un público que creció junto a ella. Hoy, esas canciones conviven con una artista adulta, música nueva y una nueva etapa que no busca simplemente recrear el pasado. Hilary Duff y la primera vez en Argentina que no fue Para Argentina, además, la historia tiene un capítulo pendiente. En 2006, Hilary Duff tenía anunciados sus primeros shows en el país, con presentaciones previstas en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour. Las fechas debieron cancelarse por motivos de salud y aquella visita nunca llegó a concretarse. Más de veinte años después, esa espera finalmente llega a su fin. El 17 de agosto en el Movistar Arena será el escenario de un encuentro que atraviesa épocas: la primera vez de Hilary Duff en Argentina, las canciones con las que creció toda una generación y la música de una artista que acaba de volver a empezar. Para Hilary Duff es un regreso. Para el público argentino, será la primera vez.

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