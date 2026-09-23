El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 23 de septiembre
Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 23 de septiembre
-
Reservas del BCRA en caída libre: bajaron en 10 de las últimas 11 jornadas, ¿qué hay detrás?
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 23 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.515 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 23 de septiembre
El dólar CCL opera a $1.606,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 23 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.536,51 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 23 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 23 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.594,94, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 23 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.499, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA