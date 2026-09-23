Causa ANDIS: Nadia Beller declara desde Bolivia y podría complicar la situación de Diego Spagnuolo y Fernando Cerimedo

Lo hará por videoconferencia ante el fiscal Franco Picardi. La testimonial será reservada. Beller había mencionado en entrevistas públicas audios atribuidos a Diego Spagnuolo y registros de conversaciones con su expareja.

La expareja de Fernando Cerimedo , Nadia Beller, declara este miércoles desde Bolivia en la causa por hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . La audiencia será a partir de las 10 por videoconferencia frente al fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Beller fue citada por sus declaraciones públicas posteriores al intento de femicidio que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual de la balacera que sufrió la mujer y está detenido en ese país.

En las entrevistas, Beller habló de los audios atribuidos al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo y dijo que tiene registros de conversaciones con Cerimedo sobre el caso. El martes, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados en la causa ANDIS.

El viernes 18 de septiembre, Beller declaró ante la Justicia boliviana en una investigación contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito y entregó su teléfono celular . Según la información conocida, el dispositivo contiene grabaciones y chats que mantuvo con el consultor político.

Su abogado, Jerjes Justiniano Atalá, explicó que, en caso de considerarlo necesario, Picardi podría solicitar a la Fiscalía boliviana el acceso a los archivos . El procedimiento debería concretarse mediante cooperación internacional para que el material pueda ser analizado y eventualmente incorporado como prueba en el expediente argentino.

Beller había apuntado públicamente contra Cerimedo y Natalia Basil al referirse a la filtración de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. “Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo. Se trata de una afirmación de Beller que deberá ser contrastada por la investigación judicial.

Beller ya había sido convocada para declarar el 26 de agosto, pero aquella audiencia fue suspendida después de que solicitara ser considerada testigo protegida. Ahora participará desde Bolivia y estará acompañada por representantes del Ministerio Público de ese país.

La abogada sufrió un ataque a balazos el pasado 17 de agosto y su situación de salud y seguridad fue contemplada para organizar la nueva declaración. Picardi gestionó la convocatoria ante las autoridades bolivianas a través de la Cancillería argentina.

La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades, sobreprecios y un supuesto esquema de coimas relacionado con compras de medicamentos. Dentro de ese expediente, la Justicia también analiza los audios atribuidos a Spagnuolo y busca establecer su origen y autenticidad.