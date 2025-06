De escribir en foros a ser uno de los personajes más influyentes del mundo cripto: quién es Vitalik Buterin

Ser uno de los reyes en el complejo y poco exclusivo mundo de las criptomonedas no es tarea para cualquiera, ya que es un negocio que mueve millones de dólares continuamente. Pero este muchacho logró crear una gran fortuna gracias a su audacia en el área.

En 2011, después de haber asistido a un programa para superdotados en una escuela primaria de Canadá, dónde se mudó de muy joven por la mala situación económica que atravesaba su familia en su país natal, se encontró con Bitcoin . Si bien no lo convencía la falta de respaldo físico, de a poco su intriga lo llevó a profundizar más sobre el tema.

Cómo nació Ethereum y revolucionó el mundo cripto

En el año 2013, todo su conocimiento lo llevó a su gran obra maestra: Ethereum. El objetivo era permitir la ejecución de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. La presentación en 2014 fue todo un éxito, el equipo ya estaba preparado pero una serie de tensiones lo obligaron a separarse, ya que debieron transformarse en una fundación sin ánimos de lucro.

Con el objetivo de conseguir millones con la criptomoneda, Buterin siguió al frente del proyecto, ya que fue vital para recuperarse de un hackeo masivo a los fondos de Ethereum, dónde les sustrajeron 60 millones de dólares. Su estrategia, algo polémica, consistió en manipular la plataforma y hacer de cuenta que el robo nunca existió.

Si bien no hay fuentes oficiales al tratarse de monedas sin respaldo físico, se estima que la fortuna del ruso que revolucionó esta industria sería de un un poco más de 800 millones de dólares. Si bien no se conocen los datos reales, la caída en mayo del 2022 en el precio de Ethereum lo hizo bromear al respecto, ya que afirmó que "ya no soy multimillonario".