Heredó miles de millones, se llenó de excesos y terminó hundido en deudas: la historia de Vijay Millya

El empresario indio está radicado en Londres y por motivos legales todavía no fue extraditado, aunque así lo determinó la justicia.

Vijay Vittal Mallya es un fugitivo indio nacido el 18 de diciembre de 1955. Ex empresario y político, enfrenta cargos por delitos financieros , relacionados con el desvío de millones en préstamos bancarios . El gobierno indio está intentando extraditarlo del Reino Unido para que enfrente a la Justicia en su país.

Con el paso de los años, se ha diversificado y ha adquirido Berger Paints, Best y Crompton en 1988; Mangalore Chemicals and Fertilisers en 1990; el periódico The Asian Age y editor de revistas de cine, y Cine Blitz, una revista de Bollywood en 2001. En febrero de 2015, Mallya se vio obligado a dimitir como presidente de United Spirits, y se comprometió a recibir una indemnización por despido de 75 millones de dólares como parte de dicho acuerdo, pero los tribunales de India han bloqueado el pago.