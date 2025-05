Bastaron solo 4 años para volverse millonario y perderlo todo por las criptomonedas: La historia de Kiarash Hossainpour

Con tan solo 13 años consiguió sus primeras Bitcoins , que solo tenían 5 años de edad, gracias a que un usuario le pagó con ellas un diseño web. En un principio, decidió invertir unos 40.000 euros , que para 2017 se habían convertido en un millón . Luego, por los 21 años, logró recaudar hasta 100 millones de euros , pero desafortunadamente esto no duraría muchos años.

Qué sucedió con la fortuna de Kiarash Hossainpour

Todo parecía normal, hasta que en 2022 se produjo el criptoinvierno, un período en el que los activos digitales estuvieron en crisis. Durante este tiempo, el influencer alemán había decidido invertir el 60% de su fortuna en Terra, una moneda digital que trataba de estabilizar las fuertes fluctuaciones de otras criptomonedas. Pero esta se desplomó profundamente debido a la caída de su moneda hermana, Luna.

Terra pasó cotizar a 106,42 euros a quedarse en los 0,000016 euros, lo que generó que Hossainpour perdiera todo ese dinero invertido. Sin embargo, esto no lo detuvo para seguir creciendo. Él decidió tomar su experiencia y comenzar a dar entrevistas acerca de lo que no hay que hacer a la hora de invertir en cripto para que a otros usuarios no les suceda, lo que lo ayuda a mantenerse relevante en ese mundo.