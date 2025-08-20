Lluvia de tasas y vientos de incertidumbre: el clima financiero antes de las elecciones

Una potente ciclogénesis azota la región, pero la verdadera tormenta que inquieta a los argentinos no proviene del cielo, sino de la economía.

El clima financiero muestra señales de tensión que se han acentuado en los últimos días, con una “lluvia de tasas” que intenta contener la presión cambiaria y brindar estabilidad en la previa electoral. Las recientes licitaciones de deuda, si bien convalidaron tasas cercanas al 70%, aun así, solo se logró renovar el 61% de los vencimientos.

Este panorama refleja el delicado equilibrio en el que se mueve la economía: un tipo de dólar oficial que se busca mantener bajo control, el costo creciente del endeudamiento y la posibilidad de que el freno a la liquidez termine impactando en la actividad real. Todo ello configura un horizonte donde la volatilidad y la incertidumbre ganan protagonismo, dejando abierta la incógnita de cómo evolucionará el clima financiero tras las elecciones .

Aquí es donde los grandes capitales y los pequeños ahorristas convergen en la búsqueda de activos con capacidad de resguardo y valor estratégico . Un refugio afianzado culturalmente es la inversión inmobiliaria, ligada al dólar, estable a lo largo del tiempo y, gracias a los proyectos para inversores, ahora también es compatible con todos los poderes adquisitivos.

Crowdium, es la plataforma utilizada por inversores para adquirir participaciones en propiedades con el objetivo de generar rentabilidades. El ticket parte en ARS 250.000 pesos, lo que representa una puerta de entrada para cualquier ahorrista interesado en el sector y una herramienta para quienes prefieren diversificar su portafolio.

Durante 2025, el mercado inmobiliario ha mostrado señales de reactivación y una tendencia alcista impulsada por el aumento en el costo de construcción e instrumentos de deuda. El panorama se completa con la teoría del atraso cambiario que configura una ventana de oportunidad para potenciar el patrimonio , pero de forma eficiente.

Hoy, uno de los proyectos más prometedores para inversión superó el 50% de fondeo, y en menos de 40 días se instaló dentro de los proyectos más buscados en la plataforma. Se trata de SLS Pilar, el desarrollo premium potenciado con el modelo de inversion BuyBack Plus, un ejemplo de liquidez y seguridad.

La visión financiera sobre un producto residencial con características simples y efectivas donde se estima una rentabilidad total en USD del 28% en 24 meses con salida asegurada mediante contrato de recompra con la desarrolladora, y renta anticipada.

Oportunidad de negocio en SLS Pilar

1. Fondeo y adquisición: los inversores aportan capital al fideicomiso exclusivo del proyecto, administrado por una fiduciaria externa a la empresa, con el fin de adquirir las unidades con ventajas de compra mayorista, ya que a la fecha ya se han fondeado 4 series con miles de inversores.

2. Etapa de rentas: ingresos trimestrales equivalentes al 1,5% en dólares. Alcanza el 12% en USD durante los dos años estimados de duración del proyecto.

3. Venta y retorno del capital: el proyecto finaliza con la venta de las unidades pactada por contrato con la desarrolladora. La rentabilidad por venta estimada es del 16% en dólares, que se distribuirá por medio del fideicomiso a todos los inversores, según su porcentaje de participación.

En lugar de exponer el capital a la volatilidad del peso con tasas que parecen prometedoras pero sujetas a la tensión cambiaria, se invierte en un activo físico que se revaloriza en dólares. Crowdium no es solo una alternativa de inversión, es una plataforma de preservación del patrimonio que ofrece una salida inteligente a la crisis, permitiendo a los ahorristas afrontar la tormenta financiera, generar rendimientos en moneda dura con bienes de la economía real.

